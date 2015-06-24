🔥Мы ищем новостника на неполную неделю

Мы хотим писать для вас еще больше новостей про
Лила Мэддисона киберспорт и игры – и поэтому ищем новостника на 2-3 смены в неделю!
Если вы читаете Cyber.sports.ru или Well Played, а заодно и другие киберспортивные и игровые сайты, интересуетесь и комментируете, то теперь есть шанс еще и получать за это деньги.
От вас:
– Знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и их перевода на русский;
– Знание русского языка, позволяющее вам писать так, чтобы не текла кровь из глаз;
– Стабильный доступ в интернет;
– Адекватность и готовность выполнять рекомендации редакторов;
– Выполненное тестовое задание (возможно, не одно):
1. Напишите новость по этому интервью игрока NiP. Вам не нужно переводить все – выберите самые важные цитаты.
2. Напишите новость по одному из важных событий/фактов/анонсов/интервью в игровой индустрии, которые мы пропустили.
3. Напишите новость по твиту любого комментатора/игрока из Доты/CS:GO за последние 2 недели.
Старайтесь оформлять новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть новости, дополнительный контекст.
Срок выполнения: до вторника, 28 января, включительно.
Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Cyber.sports.ru».
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