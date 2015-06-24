🔥Мы ищем новостника на неполную неделю

Мы хотим писать для вас еще больше новостей про Лила Мэддисона киберспорт и игры – и поэтому ищем новостника на 2-3 смены в неделю!

Если вы читаете Cyber.sports.ru или Well Played, а заодно и другие киберспортивные и игровые сайты, интересуетесь и комментируете, то теперь есть шанс еще и получать за это деньги.

От вас:

– Знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и их перевода на русский;

– Знание русского языка, позволяющее вам писать так, чтобы не текла кровь из глаз;

– Стабильный доступ в интернет;

– Адекватность и готовность выполнять рекомендации редакторов;

– Выполненное тестовое задание (возможно, не одно):

1. Напишите новость по этому интервью игрока NiP. Вам не нужно переводить все – выберите самые важные цитаты.

2. Напишите новость по одному из важных событий/фактов/анонсов/интервью в игровой индустрии, которые мы пропустили.

3. Напишите новость по твиту любого комментатора/игрока из Доты/CS:GO за последние 2 недели.

Старайтесь оформлять новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть новости, дополнительный контекст.

Срок выполнения: до вторника, 28 января, включительно.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Cyber.sports.ru».