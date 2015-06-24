🔥Любите Доту и игры и хотите работать в медиа? Мы ищем новостника и редактора нанопостов

Мы хотим и дальше делать для вас лучшее медиа про киберспорт и игры – и поэтому ищем двух новых людей!

Автор новостей про Dota 2 и игры

Если вы читаете Cyber.sports.ru или Well Played, а заодно и другие киберспортивные и игровые сайты, интересуетесь, комментируете, то теперь есть шанс еще и получать за это деньги.

От вас:

– Знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и их перевода на русский;

– Стабильный доступ в интернет;

– Адекватность и готовность выполнять рекомендации редакторов;

– Выполненное тестовое задание (возможно, не одно):

1. Напишите новость по этому интервью игрока в Fortnite.

2. Напишите новость по одному из важных событий/фактов/анонсов в игровой индустрии, которые мы пропустили.

Старайтесь оформлять новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть новости, дополнительный контекст.

Срок выполнения: до вторника, 23 июля, включительно.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Cyber.sports.ru».

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Редактор нанопостов про Dota 2

Если вы активно следите за Дотой и умеет складывать слова в красивые предложения, то эта работа для вас. Нужно писать по 3-5 небольших постов в день несколько раз в неделю. Примеры того, что мы называем нанопостами: фотоистория про кроссовки Newbee, маленькая история со стрима Вилата, фактбокс о проблеме с переносом автограф-сессий.

Сюда же входят и хайлайтопосты по матчам – чем глубже вы понимаете Доту, тем лучше, но мы готовы ваше понимание развивать.

Тестовое задание

1) Сделайте хайлайтопост по любому матчу квалификаций на Инт. Важно: хайлайтопост не должен быть просто пересказом драк с клипами, в нем должна быть яркий заголовок и центральная идея: например, нестандартный билд, тактика или чей-то удачный отыгрыш.

2) Когда ничего не происходит, все равно нужно чем-то радовать читателей. Напишите пост, не связанный с событиями последних месяцев в Доте.

Срок выполнения: до вторника, 23 июля, включительно.

Присылайте тестовое задание (посты необходимо оформить в блоге на Cyber.sports.ru (если вам нужен внешний эмбед, например, тест – можете указать ссылку на него в письме) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Редактор нанопостов Cyber.sports.ru».