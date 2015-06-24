Качайте приложение Well Played – все новости о Dota 2 и топ-матчи со стримами и статистикой

Конец года – отличный повод прокачать свой телефон приложением Well Played Dota 2!

Скачать на iOS

Скачать на Android

Средние оценки обеих версий – 4,6 из 5. Присоединяйтесь (если вы уже скачали приложение – красавчики)!

Что вас ждет:

Лента новостей и актуальных текстов про доту. Лучшая аналитика на русском языке!

Матч-центр с расписанием и стримами

Статистика игроков и команд в конкретном матче (да, про Гримстроука знаем, в ближайшее время добавим иконку)

Актуальный рейтинг DPC – обновляется сразу после вылета команд и решающих матчей

Возможность подписаться на конкретных игроков и стримеров – и сразу получать важные новости про них и уведомления о стримах

И еще много полезных фич!

Что вам больше всего нравится и не нравится в приложении? Что мы еще можем улучшить? Пишите в комментариях!