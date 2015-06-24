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    Качайте приложение Well Played – все новости о Dota 2 и топ-матчи со стримами и статистикой

    Теги Cyber.sports.ru Dota 2

    Конец года – отличный повод прокачать свой телефон приложением Well Played Dota 2!

    Скачать на iOS

    Скачать на Android

    Средние оценки обеих версий – 4,6 из 5. Присоединяйтесь (если вы уже скачали приложение – красавчики)!

    Что вас ждет:

    Лента новостей и актуальных текстов про доту. Лучшая аналитика на русском языке!

    Матч-центр с расписанием и стримами

    Статистика игроков и команд в конкретном матче (да, про Гримстроука знаем, в ближайшее время добавим иконку)

    Актуальный рейтинг DPC – обновляется сразу после вылета команд и решающих матчей

    Возможность подписаться на конкретных игроков и стримеров – и сразу получать важные новости про них и уведомления о стримах

    И еще много полезных фич!

    Что вам больше всего нравится и не нравится в приложении? Что мы еще можем улучшить? Пишите в комментариях!

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