🔥Мы ищем двух редакторов и аналитика Dota 2

Мы расширяемся и хотим еще чаще радовать качественными материалами. Сейчас мы ищем трех человек в команду.

Редактор нанопостов про Dota 2

Редактор нанопостов – это человек, который всегда в курсе всей движухи в Dota 2 и умеет искать инфоповоды. Когда происходит что-то важное и интересное – например, Ликвиды снова зарофлили с пиком, в твиттере возмутились инвайтами или просто на реддите выложили крутую картинку – ты вгрызаешься в эту тему и оперативно, в течение получаса-часа, делаешь пост.

Разумеется, мы не будем запрещать тебе писать более объемные материалы – мы будем только рады, если ты будешь расти вместе с нами.

Ты:

– Хорошо владеешь русским и английским языками.

– Любишь (или хотя бы умеешь) работать в цейтноте, переключаясь между задачами.

– Хорошо разбираешься в доте (7к ММР не нужны, но ты отличишь Стэнкинга от Сэнд Кинга и Снейкинга и скажешь, про кого из них надо делать пост)

– Готов/готова засиживаться до ночи в дни важных турниров.

– Кайфуешь, когда удается сделать что-то раньше и лучше конкурентов.

– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.

Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Редактор нанопостов про игры». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

1. Сделать пост с хайлайтами по любому матчу квал на мейджор в Чунцине (не более 5 видео). Примеры подобных матчпостов: раз, два.

Постарайся сделать не просто подборку красивых драк, а построить сюжет – такие посты намного интереснее, чем просто «Лучшие моменты такого-то матча»

2. Сделать нанопост на любую тему (кроме конкретных матчей), которую мы упустили за последние две недели. Источником может быть что угодно: пост на реддите, спор в твиттере, да даже просто видео с ютуба.

Тестовое задание лучше всего выполнять в своем блоге на Cyber.sports.ru (и присылать на почту ссылки на посты). Создать блог.

Крайний срок – 23:00 вторника, 4 декабря.

Редактор нанопостов про игры

Это человек, который любит игры и готов собирать и оформлять в тексты небольшие истории про игры. На Kotaku новое расследование? Ninja убил 10 человек одним выстрелом из ракетницы? Фанаты наряжаются на Хэллоуин в костюмы Артура Моргана? Ты умеешь оперативно замечать такие темы и превращать их в интересные посты

Ты:

– Хорошо владеешь русским и английским языками.

– Много времени проводишь на Polygon, Eurogamer, Kanobu, DTF и геймерском сабреддите.

– Можешь в двух предложениях объяснить, в чем важность выхода новой игры про «Человека-Паука» и почему Fallout 76 провалился.

– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы игровой мир) лучше.

Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Редактор нанопостов про игры». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

1. Пост с видео, связанным с FIFA 19 или PES 19 (видео можно сделать как самому, так и найти на Twitch или Youtube).

2. Пост с любой связанной с играми историей за последние два месяца.

Для обоих постов нужно придумать заголовки и картинку на обложку.

3. 2 идеи ностальгических постов про великие игры прошлого (заголовок и короткое описание).

Если ты уже писал/писала про игры где-то, приложи ссылки на свои материалы – это сыграет тебе в плюс. Тестовое задание лучше всего выполнять в своем блоге на Cyber.sports.ru (и присылать на почту ссылки на посты). Создать блог.

Крайний срок – 23:00 вторника, 4 декабря.

Автор-аналитик Dota 2

Ты любишь зарываться в статистику на Dotabuff и Datdota, пересматривать реплеи и разбираться в том, как играют команды и почему они выигрывают и проигрывают. И что еще важнее: можешь объяснить это понятным языком в тексте.

Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Аналитик доты». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

1. Сделай тактический разбор любой команды или матча на квалификациях к мейджору в Чунцине.

Перед выполнением почитай эти два отличных разбора, чтобы понять, чего мы хотим:

Как играют фавориты TI8. Team Secret

Na`Vi ищут роль для Близзи, Пуппея наказали за драфты

Если ты уже писал/писала про доту где-то, приложи ссылки на свои материалы – это сыграет тебе в плюс. Тестовое задание лучше всего выполнять в своем блоге на Cyber.sports.ru (и присылать на почту ссылки на посты). Создать блог.

Крайний срок – 23:00 пятницы, 7 декабря.

Что даем мы:

– Новые интересные задачи каждый день, возможность писать для сотен тысяч фанатов доты и расти вместе с проектом.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Если вы уже подавали заявку на одну из этих вакансий в последние полгода и не получили ответ, продублируйте свое письмо.