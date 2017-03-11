Приложение, с которым гораздо проще следить за СНГ-квалификацией на мейджор

Все важное о доте и профессиональной сцене – в приложении Well Played. Что оно дает:

– Расписание матчей.

- Пуши о начале и результате игр, на которые вы подписались.

- Пики и баны каждой игры.

- Стримы главных игр (русский и англоязычный).

- Подробная статистика игры и отдельных героев.

- Лента главных новостей, текстов и хайлайтов.

- Лента мемов.

- Можно подписываться на стримы любимых игроков и получать уведомления о начале стрима.

Скачать бесплатно и без смс для iOS

Скачать бесплатно и без смс для Android