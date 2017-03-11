Приложение, с которым гораздо проще следить за СНГ-квалификацией на мейджор
Все важное о доте и профессиональной сцене – в приложении Well Played. Что оно дает:
– Расписание матчей.
- Пуши о начале и результате игр, на которые вы подписались.
- Пики и баны каждой игры.
- Стримы главных игр (русский и англоязычный).
- Подробная статистика игры и отдельных героев.
- Лента главных новостей, текстов и хайлайтов.
- Лента мемов.
- Можно подписываться на стримы любимых игроков и получать уведомления о начале стрима.
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