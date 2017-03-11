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        Приложение, с которым гораздо проще следить за СНГ-квалификацией на мейджор

        Теги Cyber.sports.ru

        Все важное о доте и профессиональной сцене – в приложении Well Played. Что оно дает:

        – Расписание матчей.
        - Пуши о начале и результате игр, на которые вы подписались.
        - Пики и баны каждой игры.
        - Стримы главных игр (русский и англоязычный).
        - Подробная статистика игры и отдельных героев.
        - Лента главных новостей, текстов и хайлайтов.
        - Лента мемов.
        - Можно подписываться на стримы любимых игроков и получать уведомления о начале стрима.

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