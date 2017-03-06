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        Cyber.sports.ru ищет редактора сайта. Может, это ты?

        Теги Cyber.sports.ru

        Нам нужен бодрый и трудолюбивый редактор.

        Ты:

        – Хорошо владеешь русским и английским языками.

        – Любишь (или хотя бы умеешь) работать в цейтноте, переключаясь между задачами.

        – Можешь за минуту объяснить человеку с улицы, кто такой Денди.

        – Хорошо разбираешься в доте, но и про другие дисциплины можешь поддержать разговор.

        – Способен как писать свои тексты, так и делать чужие лучше.

        – Готов засиживаться до ночи в дни важных турниров.

        – Понимаешь, почему по некоторым твитам Вилата надо ставить новости.

        – Кайфуешь, когда удается сделать что-то раньше и лучше конкурентов.

        – Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.

        Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru. Заодно пришли в тексте письма новость с заголовком, написанную по этому тексту.

        Что даем мы: 

        – Адекватный коллектив, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.

        – Индивидуальный график.

        – Возможность работать удаленно.

        – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

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