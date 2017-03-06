Cyber.sports.ru ищет редактора сайта. Может, это ты?

Нам нужен бодрый и трудолюбивый редактор.

Ты:

– Хорошо владеешь русским и английским языками.

– Любишь (или хотя бы умеешь) работать в цейтноте, переключаясь между задачами.

– Можешь за минуту объяснить человеку с улицы, кто такой Денди.

– Хорошо разбираешься в доте, но и про другие дисциплины можешь поддержать разговор.

– Способен как писать свои тексты, так и делать чужие лучше.

– Готов засиживаться до ночи в дни важных турниров.

– Понимаешь, почему по некоторым твитам Вилата надо ставить новости.

– Кайфуешь, когда удается сделать что-то раньше и лучше конкурентов.

– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.

Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru. Заодно пришли в тексте письма новость с заголовком, написанную по этому тексту.

Что даем мы:

– Адекватный коллектив, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.