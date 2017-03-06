Cyber.sports.ru ищет редактора сайта. Может, это ты?
Нам нужен бодрый и трудолюбивый редактор.
Ты:
– Хорошо владеешь русским и английским языками.
– Любишь (или хотя бы умеешь) работать в цейтноте, переключаясь между задачами.
– Можешь за минуту объяснить человеку с улицы, кто такой Денди.
– Хорошо разбираешься в доте, но и про другие дисциплины можешь поддержать разговор.
– Способен как писать свои тексты, так и делать чужие лучше.
– Готов засиживаться до ночи в дни важных турниров.
– Понимаешь, почему по некоторым твитам Вилата надо ставить новости.
– Кайфуешь, когда удается сделать что-то раньше и лучше конкурентов.
– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.
Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru. Заодно пришли в тексте письма новость с заголовком, написанную по этому тексту.
Что даем мы:
– Адекватный коллектив, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
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