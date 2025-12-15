Dota2CS 2
2

🏆 Vitality – чемпион мейджора в Будапеште

Vitality стала чемпионом мейджора в Будапеште.

Vitality победила Faze в гранд-финале StarLadder Budapest Major – чемпионата мира по шутеру CS 2. Серия завершилась со счетом 3-1 в пользу Vitality: 6:13 на Nuke, 13:3 на Dust2, 13:9 на Inferno, 13:2 на Overpass.

Капитан Vitality Дэн «Apex» Мадэсклер стал самым возрастным чемпионом мейджоров в CS и выиграл свой четвертый мейджор в карьере. Vitality выиграла для себя третий мейджор за время существования.

Состав Vitality: 

  • Дэн «apEX» Мадэсклер (Франция);

  • Уильям «Mezii⁠» Мерриман (Великобритания);

  • Матье «ZywOo» Эрбо (Франция);

  • Шахар «flameZ» Шушан (Израиль);

  • Робин «Ropz» Коль (Эстония);

  • Реми «XTQZZZ» Квоньям (Франция, тренер).

Состав Faze:

  • Финн «karrigan» Андерсен (Дания);

  • Хельвийс «broky» Сауканц (Латвия);

  • Давид «frozen» Чернянский (Словакия);

  • Якуб «jcobbb» Петрушевски (Польша);

  • Рассел «Twistzz» Ван Далкен (Канада);

  • Филип «NEO» Кубски (Польша, тренер).

Российско-белорусский состав Spirit с 18-летним Данилом «Donk» Крышковцом (топ-1 игрок в CS 2024 года по версии HLTV) занял на турнире 3-4-е место и заработал 80 тысяч долларов. В полуфинале Spirit уступила Vitality со счетом 0-2, а Donk после поражения на первой карте отмахнулся от тренера и в нервах покинул сцену.

StarLadder Budapest Major 2025 прошел с 24 ноября по 14 декабря в Будапеште. Призовой фонд турнира – 1,25 млн долларов. Результаты турнира доступны на  Кибере по ссылке.

Наши кошки предсказали финал мейджора. Прогнозов вернее уже не будет

Я написала некролог Кэрригану еще в начале мейджора. Теперь он в финале

Опубликовано: Константин Семёнов
