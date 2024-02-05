🔫 Мы ищем гениального SMM-редактора на наши соцсети!
Привет! Мы хотим улучшить наши соцсети и ищем нового SMM-редактора!
Что мы ждем от человека на этой должности:
- чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), и любой другой вирусный контент
- знание киберспорта и киберспортивных мемов, а также других популярных игр
- понимание, как рассказывать истории так, чтобы они получались яркими и сочными
- мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно
- чувство юмора лучше, чем у автора этой новости
- грамотность выше, чем у всех сммщиков Кибера
- хотя бы минимальные навыки владения Фотошопом или Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом
Тестовое задание (ждем его в течение 5 дней после того, как вы увидели новость о вакансии).
Пройти его можно по этой ссылке https://disk.yandex.ru/i/VayKn5z2jJp2HA
График – гибкий, работа удаленная. Пишите на sh.dashinimaev@sports.ru – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.