🔫 Мы ищем гениального SMM-редактора на наши соцсети!

Привет! Мы хотим улучшить наши соцсети и ищем нового SMM-редактора!

Что мы ждем от человека на этой должности:

чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), и любой другой вирусный контент

знание киберспорта и киберспортивных мемов, а также других популярных игр

понимание, как рассказывать истории так, чтобы они получались яркими и сочными

мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно

чувство юмора лучше, чем у автора этой новости

грамотность выше, чем у всех сммщиков Кибера

хотя бы минимальные навыки владения Фотошопом или Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Тестовое задание (ждем его в течение 5 дней после того, как вы увидели новость о вакансии).

Пройти его можно по этой ссылке https://disk.yandex.ru/i/VayKn5z2jJp2HA

График – гибкий, работа удаленная. Пишите на sh.dashinimaev@sports.ru – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.