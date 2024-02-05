🔫 Мы ищем гениального SMM-редактора на наши соцсети!

Теги Кибер Вакансии CS 2

Привет! Мы хотим улучшить наши соцсети и ищем нового SMM-редактора!

Что мы ждем от человека на этой должности:

  • чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), и любой другой вирусный контент
  • знание киберспорта и киберспортивных мемов, а также других популярных игр
  • понимание, как рассказывать истории так, чтобы они получались яркими и сочными
  • мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно
  • чувство юмора лучше, чем у автора этой новости
  • грамотность выше, чем у всех сммщиков Кибера
  • хотя бы минимальные навыки владения Фотошопом или Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Тестовое задание (ждем его в течение 5 дней после того, как вы увидели новость о вакансии).

Пройти его можно по этой ссылке https://disk.yandex.ru/i/VayKn5z2jJp2HA 

График – гибкий, работа удаленная. Пишите на sh.dashinimaev@sports.ru – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.

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