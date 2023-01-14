🏆 S1mple стал лучшим игроком 2022 года по версии HLTV

Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев занял 1-е место в рейтинге лучших игроков HLTV по CS:GO за 2022 год.

Украинец стал первым киберспортсменом в истории CS:GO, который трижды становился лучшим игроком рейтинга HLTV. За карьеру S1mple заработал 1,7 млн долларов призовых.

Вместе с командой Костылев выиграл BLAST Premier: Spring Finals 2022 и занял 2-е место на PGL Major Antwerp 2022.

Лучшими показателями Симпла стали количество убийств за раунд (0,83) и процент раундов с 2+ убийствами (21,6%).

NAVI также заняли 5-8-е место на мейджоре в Рио.

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