Расписание матчей Winline BakS CUP. 11 октября. Группа Б. Команда Кокорина против команды Гасилина

Теги BakS eSports Winline BakS CUP CS:GO

4 октября начался турнир по CS:GO, в котором принимают участие футболисты.

Призовой фонд Winline BakS CUP – 700 000 рублей. Организацией турнира занимается киберспортивный клуб Baks Esports Солтмурада Бакаева.

Матчи группы А были сыграны без стрима. Команда Зелимхана Бакаева и Мелкадзе выиграла группу А, команда Дзюбы и Головина на последнем месте. Результаты группы – по ссылке.

Сегодня пройдут матчи группы Б, где сыграют команды Александра Кокорина, Алексея Гасилина, Тимура Жамалетдинова и Ильи Самошникова.

Составы команд группы Б

Oi Boi: Илья Самошников, Солтмурад Бакаев, Егор Тесленко, Евгений Марков, Денис Залозный.

Begginers: Петр Гусев, Александр Кокорин, Геннадий Куропаткин, Алан Чочиев, Сергей Ткачев.

SL: Алексей Гасилин, Герман Громов, Артемий Плетнев, Даниил Молодцов, Никита Любимов.

Narahate: Игорь Безденежных, Артем Самсонов, Азамат Гурфов, Тимур Жамалетдинов, Вячеслав Кротов.

Расписание матчей 11 октября

17:00 Narahate 0-1 Oi Boi

18:00 Begginers – SL

19:30 Проигравший Narahatei – проигравший Begginers/SL

20:30 Oi Boi – победитель Begginers/SL

Стрим турнира

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