Расписание матчей Winline BakS CUP. 11 октября. Группа Б. Команда Кокорина против команды Гасилина
4 октября начался турнир по CS:GO, в котором принимают участие футболисты.
Призовой фонд Winline BakS CUP – 700 000 рублей. Организацией турнира занимается киберспортивный клуб Baks Esports Солтмурада Бакаева.
Матчи группы А были сыграны без стрима. Команда Зелимхана Бакаева и Мелкадзе выиграла группу А, команда Дзюбы и Головина на последнем месте. Результаты группы – по ссылке.
Сегодня пройдут матчи группы Б, где сыграют команды Александра Кокорина, Алексея Гасилина, Тимура Жамалетдинова и Ильи Самошникова.
Составы команд группы Б
Oi Boi: Илья Самошников, Солтмурад Бакаев, Егор Тесленко, Евгений Марков, Денис Залозный.
Begginers: Петр Гусев, Александр Кокорин, Геннадий Куропаткин, Алан Чочиев, Сергей Ткачев.
SL: Алексей Гасилин, Герман Громов, Артемий Плетнев, Даниил Молодцов, Никита Любимов.
Narahate: Игорь Безденежных, Артем Самсонов, Азамат Гурфов, Тимур Жамалетдинов, Вячеслав Кротов.
Расписание матчей 11 октября
17:00 Narahate 0-1 Oi Boi
18:00 Begginers – SL
19:30 Проигравший Narahatei – проигравший Begginers/SL
20:30 Oi Boi – победитель Begginers/SL
Стрим турнира
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