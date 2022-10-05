Команда Зелимхана Бакаева и Мелкадзе выиграла группу А турнира по CS:GO для футболистов. Команда Дзюбы и Головина на последнем месте

Организаторы Winline BakS CUP объявили итоги группы А.

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Матчи должны были проходить на прямой трансляции, но из-за DDoS-атаки матчи прошли без стрима.

Итоги группы А:

1 место – Wild Division

2 место – Balaleila

3 место – FlashForLong

4 место – Predators

Составы команд:

Balaleila: Игорь Малкин, Сергей Песьяков, Сергей Арутюнян, Данил Глебов, Алексей Миронов.

FlashForLong: Александр Долгов, Тимур Галимзянов, Максим Куфтин, Богдан Тимошенко, Брайан Идову.

Predators: Артем Дзюба, Александр Головин, Никита Чернов, Артем Железников, Вадим Французов.

Wild Division: Зелимхан Бакаев, Руслан Литвинов, Георгий Мелкадзе, Николай Мукомел, Максим Онг.

Когда пройдут матчи группы Б, пока что не сообщается. Вся информация о турнира доступна по ссылке.

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