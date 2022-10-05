Команда Зелимхана Бакаева и Мелкадзе выиграла группу А турнира по CS:GO для футболистов. Команда Дзюбы и Головина на последнем месте
Организаторы Winline BakS CUP объявили итоги группы А.
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Матчи должны были проходить на прямой трансляции, но из-за DDoS-атаки матчи прошли без стрима.
Итоги группы А:
- 1 место – Wild Division
- 2 место – Balaleila
- 3 место – FlashForLong
- 4 место – Predators
Составы команд:
Balaleila: Игорь Малкин, Сергей Песьяков, Сергей Арутюнян, Данил Глебов, Алексей Миронов.
FlashForLong: Александр Долгов, Тимур Галимзянов, Максим Куфтин, Богдан Тимошенко, Брайан Идову.
Predators: Артем Дзюба, Александр Головин, Никита Чернов, Артем Железников, Вадим Французов.
Wild Division: Зелимхан Бакаев, Руслан Литвинов, Георгий Мелкадзе, Николай Мукомел, Максим Онг.
Когда пройдут матчи группы Б, пока что не сообщается. Вся информация о турнира доступна по ссылке.
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