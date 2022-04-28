Sports.ru стал инфопартнером киберспортивного клуба футболиста Солтмурада Бакаева

Sports.ru стал инфопартнером BakS Esports.

Sports.ru будет информационно поддерживать клуб BakS Esports, рассказывать о нем на сайте и в соцсетях и поможет раскрыть игроков.

«Российский спортивный интернет портал на протяжении всей своей истории был неотъемлемой частью отечественного спорта, поэтому цель нашего партнерства – построить глобальное комьюнити с теми, чье видение стало мощным проводником изменений в киберспорте», – заявил основатель BakS Esports и футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев.

«Мы были приятно удивлены энтузиазмом и амбициями Солтмурада Бакаева в киберспорте, так что об инфопартнерстве договорились очень быстро. BakS Esports – это хорошо продуманный проект с понятными целями и стратегией, и мы рады помочь клубу и игрокам быстрее находить свою аудиторию», – отметил главный редактор Кибера на Sports.ru Кирилл Новокщенов.

В декабре 2021 года Бакаев основал киберспортивный клуб с составами по Brawl Stars и PUBG Mobile. В апреле клуб подписал состав по CS:GO с Алексеем «RuFire» Бураковым.

Солтмурад Бакаев из «Рубина» основал киберспортивный клуб: он обожает Brawl Stars и пока не думает о заработке

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