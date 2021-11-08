Футболист Кокорин обратился к NAVI: «Ребята, в этом году вам нет равных!»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил NAVI с победой на PGL Major Stockholm 2021.

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«Я следил за финальной встречей мейджора. Поздравляю NAVI с победой на большом турнире! Ребята, в этом году вам нет равных!» – поделился Кокорин. Ранее Natus Vincere поздравил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

NAVI обыграли в финале G2 со счетом 2:0 и заработали 1 млн долларов.

Симпл часто токсичит. Потому что он один из нас

Рейтинг мейджора: Симпл – MVP, Бит – лучший рифлер, Бумыч выше Нафани