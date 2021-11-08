Футболист Кокорин обратился к NAVI: «Ребята, в этом году вам нет равных!»

Теги Александр Кокорин NAVI G2 Esports Counter-Strike: Global Offensive PGL Major Stockholm 2021 CS:GO

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил NAVI с победой на PGL Major Stockholm 2021.

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«Я следил за финальной встречей мейджора. Поздравляю NAVI с победой на большом турнире! Ребята, в этом году вам нет равных!» – поделился Кокорин. Ранее Natus Vincere поздравил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. 

NAVI обыграли в финале G2 со счетом 2:0 и заработали 1 млн долларов.

Симпл часто токсичит. Потому что он один из нас

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