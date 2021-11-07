🏆 NAVI выиграли PGL Major Stockholm 2021

NAVI всухую обыграли G2 в финале PGL Major Stockholm 2021.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (16:11 на Ancient, 22:19 на Nuke). За победу на турнире NAVI заработали 1 млн долларов.

В свою очередь, G2 за вторую строчку получила 300 тысяч долларов.

Состав NAVI: s1mple, electronic, B1T, Perfecto, Boombl4.

Состав G2: NiKo, nexa, huNter, Jackz, Amanek.

PGL Major Stockholm 2021 прошел с 30 октября по 7 ноября. Призовой фонд чемпионата составил 2 млн долларов.

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