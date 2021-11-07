Владимир Зеленский: «Скоро трофей PGL Major Stockholm прибавится к остальным кубкам на базе NAVI в Киеве. Побеждайте как можно больше для себя и Украины!»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NAVI с победой на PGL Major Stockholm 2021.

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«Десятилетиями наши киберспортсмены завоевывают титулы, выделяя Украину на карте мира. Вчерашний день не стал исключением.

Украинский клуб Natus Vincere впервые в истории выиграл мейджор-турнир по CS:GO. Очередной успех, которых вдохновит многих!» – отметил в твиттере Зеленский.

Позже политик написал более развернутый пост в инстаграме:

«Киберспорт значительно отличается от привычных многим видов спорта. В нем свои правила, совершенно другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Успех или поражения вызывают такие же эмоции, мастерство спортсмена также видно невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость.

Вчера украинский киберспортивный клуб NAVI одрежал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в истории NAVI выиграли мейджор-турнир по CS:GO и стали лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!

Скоро трофей PGL Major Stockholm прибавится к остальным кубкам на базе NAVI в Киеве. Побеждайте как можно больше для себя и для Украины!» – пожелал команде Зеленский.

В гранд-финале мейджора NAVI победили G2 со счетом 2-0 (16:11 на Ancient, 22:19 на Nuke). Украинский клуб заработал 1 млн долларов, а MVP турнира по версии Sports.ru и HLTV стал Александр «S1mple» Костылев.

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🔥🔥🔥 NAVI – чемпионы!!!

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