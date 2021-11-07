Депутат Милонов после победы NAVI: «Теперь мы ведущая киберспортивная держава»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о киберспорте после победы NAVI на PGL Major Stockholm 2021.

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«Молодцы, Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта. Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу. Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать. Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна.

Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Главное – чтобы наши не загордились. Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются, это же вопрос уже не в игре, а оттачивании навыков профессиональных: мастерства, умения, ловкости, реакции. Ведь, когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс», – заявил Милонов.

В гранд-финале мейджора NAVI победили G2 со счетом 2-0 (16:11 на Ancient, 22:19 на Nuke). Украинский клуб заработал 1 млн долларов, а MVP турнира по версии Sports.ru и HLTV стал Александр «S1mple» Костылев.

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🔥🔥🔥 NAVI – чемпионы!!!

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