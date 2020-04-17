Федор Смолов сыграл в «Лиге звезд спорта» по CS:GO. Команда футболистов победила сборную MMA

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сыграл в «Лиге звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive.

В команду Смолова вошли его одноклубники Владислав «IGNA***» Игнатьев, Виталий «Karlione11» Лысцов, Владимир «Дядя Вова» Шолох и полузащитник «Динамо-2» Андрей «Mazur87» Мазурин.

7 февраля Strikers победили сборную смешанных единоборств MMA Hammers со счетом 16:7. Ранее Strikers проиграли команде танцевального спорта Flames со счетом 5:16.

«Лига звезд спорта» началась в декабре и продлится до июня 2021 года. В лиге играют представители 16 видов спорта.

Состав Strikers

Федор «starsa1lor» Смолов

Владислав «IGNA***» Игнатьев

Виталий «Karlione11» Лысцов

Владимир «Дядя Вова» Шолох

Андрей «Mazur87» Мазурин

Состав MMA Hammers

Роман Гнездилов

Вадим Курило

Руслан Данченко

Андрей Поздин

Руслан Колонтаевский

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