Кокорин заплатил партнерам 1,2 млн рублей за победу на благотворительном турнире по CS:GO

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о выступлении на благотворительном турнире по CS:GO в шоу «КраСава».

– Твоя команда выиграла турнир по Counter-Strike, кто там принимал участие из футболистов?

– Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Зинченко, если не путаю, Ярмоленко играл за него.

– Какой призовой фонд был за первое место и куда пошли деньги?

– Призовой фонд был от меня, моим пацанам, они получили по 300 тысяч. Было 5 человек, себя я, конечно, не могу премировать, а им я сказал, что если выиграют, то получат такую сумму.

– То есть 4 человека по 300 тысяч, итого – 1 миллион 200 тысяч?

– Да. А сам турнир был благотворительный, потому все средства от просмотров, донаты – все пошло на борьбу с коронавирусом.

Команда Кокорина Beginners победила на благотворительном турнире We Strike Corona, который прошел в онлайне 15-16 апреля. За состав выступал сам Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друзья.

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