Неймар предлагал Симплу сыграть вместе в CS:GO

Игрок NAVI Александр «S1mple» Костылев рассказал, как общался с известными спортсменами.

Как Неймар заинтересовался CS

«В 2015-16 году была такая команда SK, Luminosity. Они выигрывали два года подряд. А фанатов CS в Бразилии очень много, как и в СНГ, все следят. И футболисты начали интересоваться, играть, потом начали связываться с бразильскими киберспортсменами и уже общаться и играть с ними».

Почему до сих пор не сыграл с Неймаром

«Сначала футболисты предлагали сыграть, еще когда они в Бразилии были. Но это сложно, задержка очень большая.

А сейчас Неймар, когда домой в Париж приезжает, предлагает поиграть в CS:GO. Он же начал стримить — где-то недели две назад запустил первый стрим. Если честно, пока я с ним еще не играл.

Две недели назад он запустил стрим, там у него было 100 тысяч зрителей. После стрима он написал: «Надо поиграть». Я написал: «У меня турнир сейчас закончится, и можно сыграть». Ну, пока он играет в футбол».

S1mple также рассказал, что знаком с футболистами Александром Кокорином («Спартак»), Виктором Коваленко (донецкий «Шахтер») и Виталием Миколенко (киевское «Динамо)».

S1mple – один из лучших игроков в истории Counter-Strike, двукратный финалист мейджора, обладатель призов MVP на 10 топ-турнирах и награды лучшему игроку 2018 года.

Неймар случайно спалил номер друга-футболиста на стриме – и получил бан

Неймар и Смолов – кто сильнее в CS:GO?