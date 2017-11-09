Федор Смолов провел 125 часов в CS:GO за последние 2 недели

Нападающий «Сельты» Федор Смолов наиграл 125 часов в Counter-Strike: Global Offensive за последние 2 недели карантина.

Судя по профилю футболиста в Steam, он играет только в CS:GO.

6 апреля команда Федора Смолова обыграла состав Александра Зинченка в шоу-матче по CS:GO. Вместе со Смоловым играли Вячеслав Кротов («Уфа)», Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин»). Матч закончился со счетом 2-0.

Инвентарь Смолова в CS:GO – огонь. Скины стоят дороже 2 млн рублей

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