Команда Смолова победила состав Зинченко в шоу-матче по CS:GO

В шоу-матче по CS:GO, в котором приняли участие нападающий «Сельты» Федор Смолов и полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, определился победитель.

Победу со счетом 2-0 (16:12 на Dust2, 16:10 на Mirage) одержала команда Смолова.

Команды сыграют третью игру на Inferno, но ее результат не повлияет на общий счет.

Состав команды Смолова: Вячеслав Кротов («Уфа)», Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Евгений Марков («Рубин»).

Состав команды Зинченко: Василий Кравец («Луго), Артем Ярмолицкий («Химик-Арсенал), Александр Зубков («Ференцварош») и Женя Осадчук («Одесса»).

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