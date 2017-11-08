Смолов и Зинченко сыграют в шоу-матче по CS:GO

Теги Федор Смолов Манчестер Сити Сельта Александр Зинченко Арсений «Ceh9» Триноженко Алексей «Yxo» Малецкий CS:GO

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и другие футболисты поучаствуют в шоу-матче по CS:GO.

За команду Смолова также сыграют Вячеслав Кротов («Уфа)», Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин).

Вместе с Зинченко будут играть Василий Кравец («Луго), Артем Ярмолицкий («Химик-Арсенал), Александр Зубков («Ференцварош») и Женя Осадчук («Одесса»). 

Матч состоится 6 апреля в 19:00 по московскому времени. Комментировать поединок будут Арсений «Ceh9» Триноженко и Алексей «Yxo» Малецкий. Трансляция игры пройдет на twitch-канале Сени.

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