Зинченко, Ярмоленко, Хвост и брат Симпла сыграют на благотворительном турнире по CS:GO

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступит на благотворительном турнире We Strike Corona по CS:GO.

На турнире сыграют полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, выступающий за клуб на правах аренды из «Шахтера», полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Ризеспора» Николай Морозюк, а также брат игрока Natus Vincere по CS:GO Александра «S1mple» Костылева и CEO Ninja Sushi Алексей Костылев.

Участие в турнире также примет бывший игрок NAVI по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич.

Точные даты проведения и призовой фонд турнира пока не сообщаются, но известно, что призовой фонд пойдет на борьбу с коронавирусом. Ожидается, что турнир пройдет в середине апреля.

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