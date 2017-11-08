Федор Смолов: «Сейчас лучше вкладываться в скины в CS, чем в доллар. Даже на ремонт не трачу, вкладываю сюда»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов высказался о своем инвентаре в CS:GO и анонсировал новый шоу-матч.

«Сейчас лучше вкладываться в скины в CS, чем в доллар. Даже на ремонт не трачу, вкладываю сюда. У Кокоры тоже были скины, но у него их вроде украли, пока его не было. Бывает такое, взламывают аккаунты.

10 апреля у меня и моей команды матч против ребят из киевского «Динамо». Мы уже играли против команды Зинченко, выиграли. Ребята из киевского «Динамо» после этого предложили сыграть друг против друга. В моей команде: я, Жемалетдинов, Кротов, Безденежных и Женя Марков.

В FIFA не играю. Играл в NHL на PlayStation, но забросил уже», – рассказал Смолов в эфире инстаграма Александра Кержакова.

Ранее команда Смолова обыграла состав полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в CS:GO.

Футболисты сыграли в CS:GO: Зинченко тащил (есть суперхайлайт с пистолетом), но выиграла команда Смолова

Инвентарь Смолова в CS:GO – огонь. Скины стоят дороже 2 млн рублей