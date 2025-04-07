Фильм «Мы победим!» со звездой «Паразитов» выйдет в прокат в России 8 апреля
8 апреля в российский прокат выйдет фильм «Мы победим!».
В нем сыграет звезда «Паразитов» Сон Кан-хо.
Фильм выйдет в прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и еще 15 крупных городах России.
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