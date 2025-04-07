Фильм «Мы победим!» со звездой «Паразитов» выйдет в прокат в России 8 апреля

8 апреля в российский прокат выйдет фильм «Мы победим!».

В нем сыграет звезда «Паразитов» Сон Кан-хо.

Фильм выйдет в прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и еще 15 крупных городах России.

«Мы победим!» – корейская спортивная комедия про женскую волейбольную команду.

Кибер выступает информационным партнером фильма «Мы победим!»

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