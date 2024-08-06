Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу в «Универе», и экс-баскетболистка сборной России Екатерина Кейру ждут ребенка

Екатерина Кейру и актер, сыгравший Гошу в «Универе», ждут ребенка.

«Самое лучшее положение 🤰🏽 Скоро нас станет больше. Хотим поделиться с вами этой радостной новостью. Много проектов мы будем реализовывать вместе с моим малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», – написала Екатерина Кейру в инстаграме, выложив пост с округлившимся животом.

Екатерина Кейру и актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в «Универе», поженились в июне текущего года.

Для Гаврилова свадьба стала третьей по счету, для Кейру – второй. До этого экс-баскетболистка сборной России была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым, у них есть сын Теодор, которому 17 августа исполнится пять лет.

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