Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу в «Универе», и экс-баскетболистка сборной России Екатерина Кейру ждут ребенка

Теги Екатерина Кейру Универ Алексей Гаврилов Кино

Екатерина Кейру и актер, сыгравший Гошу в «Универе», ждут ребенка.

«Самое лучшее положение 🤰🏽 Скоро нас станет больше. Хотим поделиться с вами этой радостной новостью. Много проектов мы будем реализовывать вместе с моим малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», – написала Екатерина Кейру в инстаграме, выложив пост с округлившимся животом.

Екатерина Кейру и актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в «Универе», поженились в июне текущего года. 

Для Гаврилова свадьба стала третьей по счету, для Кейру – второй. До этого экс-баскетболистка сборной России была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым, у них есть сын Теодор, которому 17 августа исполнится пять лет.

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2 комментария
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