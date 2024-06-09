Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу в «Универе», женился на экс-баскетболистке сборной России Екатерине Кейру

Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу в «Универе», женился на Екатерине Кейру.

«Ты – моя судьба, моя самая крепкая опора! Ты для меня лучший мужчина! Мы знаем с тобой всю глубину наших отношений, чувств, наших душ. Я счастлива стать твоей женой 💍 С любовью, через все жизни к тебе одному ❤️», – написала Екатерина Кейру.

Алексей Гаврилов известен по роли Гоши Рудковского в сериале «Универ». Екатерина Кейру была баскетболисткой сборной России.

Для Алексея Гаврилова свадьба стала третьей по счету, для Екатерины Кейру – второй.

До этого Екатерина была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым.

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