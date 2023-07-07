Джонни Депп вернется в Disney. Актер не против работать с командой «Пиратов Карибского моря» (People)
Джонни Депп может снова поработать с Disney.
Об этом рассказал инсайдер в репортаже издания People со ссылкой на источники, близкие к актеру.
Отмечается, что Депп готов снова работать с Disney, но только, если это будет «правильный проект».
Инсайдер утверждает, что актер, вероятно, не против вернуться к совместной работе со студией, занимающейся «Пиратами Карибского моря».
В 2018 году Disney разорвала контракт с Деппом из-за судебного разбирательства с Эмбер Херд, с которой он находился в отношениях.
Актриса опубликовала в журнале статью, в которой назвала себя «жертвой домашнего насилия».
В ответ на это Джонни Депп подал на Эмбер иск, обвинив ее в клевете. В июне 2022 год актер выиграл суд.
Ранее президент Disney не стал комментировать возможность возвращения Деппа в «Пираты Карибского моря».
Что известно об экранизации Death Stranding
Интернет сошел с ума – сравнивают «Оппенгеймера» и... «Барби»
1 комментарий