Джонни Депп вернется в Disney. Актер не против работать с командой «Пиратов Карибского моря» (People)

Теги Disney Фильмы Кино События Джонни Депп Disney+ Пираты Карибского моря 6 Кино

Джонни Депп может снова поработать с Disney.

Об этом рассказал инсайдер в репортаже издания People со ссылкой на источники, близкие к актеру.

Отмечается, что Депп готов снова работать с Disney, но только, если это будет «правильный проект».

Инсайдер утверждает, что актер, вероятно, не против вернуться к совместной работе со студией, занимающейся «Пиратами Карибского моря».

В 2018 году Disney разорвала контракт с Деппом из-за судебного разбирательства с Эмбер Херд, с которой он находился в отношениях.

Актриса опубликовала в журнале статью, в которой назвала себя «жертвой домашнего насилия».

В ответ на это Джонни Депп подал на Эмбер иск, обвинив ее в клевете. В июне 2022 год актер выиграл суд.

Ранее президент Disney не стал комментировать возможность возвращения Деппа в «Пираты Карибского моря».

Что известно об экранизации Death Stranding

Интернет сошел с ума – сравнивают «Оппенгеймера» и... «Барби»

Опрос

А вам нравятся фильмы, которые заканчиваются посреди сюжета?
1646 голосов
Да, люблю масштабные истории в нескольких частях
23%
Человек-паук: Через вселенные 2
Если без вопиющих клиффхэнгеров, то ок
29%
Звездные войны
Ненавижу, каждый фильм должен быть законченным произведением
48%
Банши Инишира

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daniel Plainview
причем тут спорт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий