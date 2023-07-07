Джонни Депп вернется в Disney. Актер не против работать с командой «Пиратов Карибского моря» (People)

Джонни Депп может снова поработать с Disney.

Об этом рассказал инсайдер в репортаже издания People со ссылкой на источники, близкие к актеру.

Отмечается, что Депп готов снова работать с Disney, но только, если это будет «правильный проект».

Инсайдер утверждает, что актер, вероятно, не против вернуться к совместной работе со студией, занимающейся «Пиратами Карибского моря».

В 2018 году Disney разорвала контракт с Деппом из-за судебного разбирательства с Эмбер Херд, с которой он находился в отношениях.

Актриса опубликовала в журнале статью, в которой назвала себя «жертвой домашнего насилия».

В ответ на это Джонни Депп подал на Эмбер иск, обвинив ее в клевете. В июне 2022 год актер выиграл суд.

Ранее президент Disney не стал комментировать возможность возвращения Деппа в «Пираты Карибского моря».

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