Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд. Актрису признали виновной в клевете

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Суд в Вирджинии огласил решение по делу между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

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Джонни Депп выиграл суд против своей бывшей супруги, ему присудили 15 млн долларов компенсации вместо 50 млн долларов. Эмбер Херд признали виновной в клевете. Джонни, в свою очередь, также выплатит Эмбер компенсацию в 2 млн долларов из 100 млн долларов. Суд присяжных признал, что Депп оклеветал экс-супругу только по одному из трех. Джонни не присутствовал на оглашении вердикта, так как находился в Лондоне. За прямой трансляцией оглашения вердикта наблюдало в прямом эфире более 3 млн человек.

Дело началось в 2018 году, когда Джонни подал иск на 50 млн долларов по делу о клевете, а Эмбер – ответный на 100 млн долларов.

Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в 2016 году, но до сих пор судятся. Она обвиняет его в насилии и травле, а он – в испорченной карьере

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