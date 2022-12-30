Экс-футболист Жерар Пике: «Какой-то мудак заспойлерил мне «Наруто» и испортил все мои выходные»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике разгневался из-за спойлера к «Наруто».

«Какой-то мудак заспойлерил мне «Наруто» и испортил все мои выходные», – пожаловался Пике в твиттере.

Ранее экс-футболист анонсировал футбольную лигу для стримеров – она начнется в январе 2023 года.

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