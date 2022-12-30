Экс-футболист Жерар Пике: «Какой-то мудак заспойлерил мне «Наруто» и испортил все мои выходные»
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике разгневался из-за спойлера к «Наруто».
«Какой-то мудак заспойлерил мне «Наруто» и испортил все мои выходные», – пожаловался Пике в твиттере.
Ранее экс-футболист анонсировал футбольную лигу для стримеров – она начнется в январе 2023 года.
Обзор фильма «Гром: Трудное детство». Круче Marvel, но полутора часов слишком мало
10 лучших панчей Гарри Поттера. Как же зло он шутил в книгах!
Опрос
Лучший мем 2022 года?
67 голосов
Комментарии