Галь Гадот о выступлении Александры Трусовой в образе Чудо-Женщины: «Очень понравилось! Спасибо, Александра»

Теги Александра Трусова Чудо-женщина Галь Гадот Кино

Актриса Галь Гадот прокомментировала выступление Александры Трусовой в образе Чудо-Женщины.

«Очень понравилось! Спасибо, Александра», – написала Гадот, приложив фотографию с Трусовой в образе супергероини с показательных выступлений на Олимпиаде в Пекине.

Трусова заняла второе место на Олимпийских играх в Пекине в одиночном женском катании у женщин.

Ранее стало известно, что Галь Гадот сыграет злую королеву в ремейке «Белоснежки» от Disney.

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