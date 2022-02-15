Украинский киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказался про фигурное катание на Олимпийских играх в Пекине.

«Второе место после короткой программы!!! Браво, Каори! Пойду и пересмотрю «Гладиатора», – написал Виталий в твиттере. Камилу Валиеву, которая шла на первом месте V1lat проигнорировал.

Позднее Виталий также высказался про российских фигуристок: «Хороший прокат, Щербакова. Чистое первое место и небольшое преимущество над Трусовой. Если Александра Трусова не откатает всю программу идеально и не выполнит все четверные, то Щербакова заберет золото без проблем».

Виталий комментирует горнолыжный спорт, бобслей, фристайл, шорт-трек и прыжки с трамплина на Олимпиаде 2022 на украинском телевидении. Украинский комментатор отработал на всех турнирах серии The International, а также – сооснователь студии комментирования киберспортивных турниров Maincast.

Ранее V1lat уже высказывался про допинговый скандал вокруг Валиевой.

Валиева – лидер: откатала и расплакалась! Щербакова – чисто (2-я), Трусова упала и вне топ-3. У нас драма в эстафете + серебро и скандал с факами в коньках. Пекин-2022 – Live

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