Россияне из состава NAVI по Valorant попросили Liquipedia отображать их с нейтральным флагом

Андрей «Shao» Кипрский и Дмитрий «Suygetsu» Ильюшин попросили Liquipedia не использовать российский флаг для указания их национальности.

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NAVI подписали состав Ангела по Valorant 8 ноября. В ростер входят два россиянина, которые обратились к Liquipedia с просьбой изменить их флаг с российского на нейтральный.

Киберспортивная вики предоставляет такую возможность любым киберспортсменам, которые лично попросят модераторов Liquipedia об этом. Флаг России по-прежнему отображается в графе «Национальность» ниже нейтрального флага с подписью «Не представляет» в профиле игроков, но на страницах турниров и других местах вики у киберспортсменов показывается только нейтральный флаг.

Согласно публичной истории правок, флаги были изменены 7 ноября.