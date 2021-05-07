Теперь у нас есть статистика по CS:GO! Вся информация о картах, раундах и счете игроков

Наканецта!

Привет!

С начала этого года мы уже успели завезти такие новшества как турнирное древо и черные списки, а еще добавили тизер матч-центра на страницы с новостями и постами, чтобы удобнее было попадать на страницы матчей. Вы (да и мы сами) давно уже ждете и спрашиваете: «А когда там КС?», так вот, он тут 😎

Матчи по КСу уже добавлены в матч-центр, переключается все табами, просто и логично!

Все необходимое уже есть на страницах матчей: составы, счет в серии, расписание, таблица со статистикой, история по раундам и другие интересности.

Как вам апдейт? 🙂 Пишите в комментарии, что вам понравилось, а что не очень в новом релизе. И, конечно, предлагайте свои идеи/пожелания/предложения по нашему сайту!

Расписание главных матчей на сегодня:

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Черные списки на Sports.ru. Вы просили – мы сделали

👀 Теперь на страницах матчей Sports.ru есть турнирные сетки! Следить за мейджором стало еще удобнее