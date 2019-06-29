Геймеру выпал ужасно дорогой пак в FIFA 19. Внутри – Роналду, Месси, Ван Дейк и другие топы

Фанаты FIFA знают, что самое адреналиновое в игре — зачастую не сами матчи, а открытие очередного пака с игроками. Между топовыми и проходными карточками огромная разница в полезности и стоимости, а получить хотя бы одного топового игрока мечтает каждый.

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Вот только вряд ли кому-то может повезти крупнее, чем парню из этого видео:

The best pack ever opened in FIFA? 🤯 Tag your friend who is always lucky 👇🏼 pic.twitter.com/He7j4W744j — Ajax eSports (@AFCAjax_eSports) 27 июня 2019 г.

Первым на экране появился Криштиану Роналду из команды сезона Серии А – одна из самых сильных и дорогих карточек футболиста. Чтобы получить его, нужно сказачное везение, но к продолжению не был готов никто:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луис Суарез, Карим Бензема, Вирджил ван Дейк, Ян Облак, Алиссон, Джошуа Киммих, Пабло Сарабия, Эндрю Робертсон и Фабио Куальярелла — одиннадцать топовых карточек. На внутриигровом аукционе за этот набор можно с легкостью выручить более 13 100 000 монет (цены актуальны для версии FIFA 19 на Xbox One) — один только Роналду стоит почти семь миллионов! Остается только завидовать счастливчику.

Чтобы купить столько монет легальным способом, понадобится сыграть какое-то немысленное количество матчей или приобрести 82 набора по 12 000 FIFA Points. В магазине Microsoft такая закупка обойдется примерно в 8200 долларов (7380 долларов для подписчиков EA Access), то есть 517 тысяч рублей.

Но есть и альтернативный вариант – валюту можно купить на черном рынке. Монеты обойдутся вам всего в 33 тысячи рублей, но вы рискуете получить перманентный бан от EA Sports.