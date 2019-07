Геймеру выпал ужасно дорогой пак в FIFA 19. Внутри – Роналду, Месси, Ван Дейк и другие топы

Фанаты FIFA знают, что самое адреналиновое в игре — зачастую не сами матчи, а открытие очередного пака с игроками. Между топовыми и проходными карточками огромная разница в полезности и стоимости, а получить хотя бы одного топового игрока мечтает каждый.

Лучшие моменты из FIFA и других игр – в нашем инстаграме

Вот только вряд ли кому-то может повезти крупнее, чем парню из этого видео:

The best pack ever opened in FIFA? 🤯 Tag your friend who is always lucky 👇🏼 pic.twitter.com/He7j4W744j