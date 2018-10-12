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    Лучшее видео в истории FIFA

    Теги FIFA Dota 2

    В доте мы часто спорим о различных багах, кривых механиках и просто отсутствии баланса. Но все баги и имбалансные герои меркнут на фоне вот этого великого момента из FIFA 19.

    E-Sports ready from r/FIFA

     В нем прекрасно все:

    • Игроки, которые появляются из ниоткуда, и проходят сквозь друг друга;
    • Мяч, который пересекает линию ворот, откуда его выбивают (причем игроки атаки) и как ни в чем не бывало продолжают игру;
    • Наконец, небольшой офсайд в самой концовке;
    • Ну и Марсело, Погба и Неймар в Локомотиве как бонус.

    FIFA, не меняйся, пожалуйста.

    Автор
    • _SD

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