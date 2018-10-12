Лучшее видео в истории FIFA

В доте мы часто спорим о различных багах, кривых механиках и просто отсутствии баланса. Но все баги и имбалансные герои меркнут на фоне вот этого великого момента из FIFA 19.

В нем прекрасно все:

Игроки, которые появляются из ниоткуда, и проходят сквозь друг друга;

Мяч, который пересекает линию ворот, откуда его выбивают (причем игроки атаки) и как ни в чем не бывало продолжают игру;

Наконец, небольшой офсайд в самой концовке;

Ну и Марсело, Погба и Неймар в Локомотиве как бонус.

FIFA, не меняйся, пожалуйста.