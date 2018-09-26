В Football Manager 2019 будет VAR. Раньше, чем в Лиге чемпионов

Новая серия легендарного симулятора Football Manager выйдет 2 ноября. Разработчики уже вовсю заманивают игроков новыми фишками.

Обновленный интерфейс

Разработчики обещают освежить внешний вид главного меню, но пока не видно других отличий от предыдущих частей, кроме цветовой гаммы.

Кстати, создатели игры обещают одинаковый стиль для всех платформ, а не только для PC/Mac-версий.

Тренировочный режим

Здесь разработчики обещают действительно серьезные изменения.

Теперь игрокам будут доступны три тренировочные сессии в день, в каждой из которых можно выбирать из десяти различных вариантов. Если раньше можно было лишь задавать общее направление тренировочного процесса, например, атака или оборона, то в FM 2019 можно будет подобрать тренировку под конкретного соперника.

Например, перед игрой против команды, которая любит играть забросами, можно отправить команду тренировать игру в воздухе. Кроме того, при выборе тренировочной сессии, игра отображает информацию о ее влиянии на команду с точки зрения атрибутов, формы и риска получения травмы.

Кроме того, в FM 2019 можно будет начать выстраивать тренировочный график сразу с предсезонки.

Еще одно изменение в FM 2019 – система наставников. Игроки смогут создавать группы из трех и более футболистов, один из которых будет наставником для остальных. Помимо игровых навыков, молодые игроки будут перенимать у опытных коллег и личные качества.

VAR

Видеотехнология, призванная помогать судьям в спорных моментах, появится в FM раньше, чем в Лиге чемпионов в реальной жизни. Геймдев 1:0 УЕФА.

Подсказки для новичков

Здесь разработчики следуют общемировому тренду для увеличения аудитории игры.

Подсказки будут полезны для новичков, хотя и опытные игроки могут узнать что-то полезное.

Бундеслига

Кто-то теряет РПЛ, кто-то находит бундеслигу. Первый и второй дивизион чемпионата Германии по футболу будут доступны в FM 2019.

Тактика

И еще одна порция нововведений. Игроки смогут выбирать из различных тактических стилей: “Контрпрессинг”, “тики-така”, “катеначчо” и многие другие.

Еще можно будет настраивать тактику отдельно для различных ситуаций: с мячом, при выходе из обороны в атаку, без мяча, и т.д.

И даже голкиперу можно будет дать тактическое задание.

Что тут можно сказать?