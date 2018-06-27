Главный турнир года по WOT Blitz

«Для меня главное в игре – это люди. Именно благодаря им я до сих пор здесь. Мы общаемся как давние знакомые. Когда устанавливаешь приложение, то не думаешь об этом, но внезапно у тебя появляются друзья на другом краю страны и по всему мира. Не думаю, что в других играх есть что-то подобное», – говорит один из игроков европейской команды Legion по WOT Blitz – мобильной MMO с танками.

17 ноября у парней будет шанс встретиться со своими друзьями из других стран – в Минске пройдет один из главных турниров года по мобильным играм – Blitz Twister Cup powered by SanDisk.

6 команд со всего мира разыграют 100 тысяч долларов – крупнейший призовой фонд для турниров по Blitz. СНГ представляют Ace Ventura [-V-] и легендарная C4 [C4]. С ними будут соперничать Radioactive [RA1D] из Европы, PRAMO [PRAMO] из Америки, китайская TEAM Wombats [-WoT-] и представляющая Азию Ultimate Feast [FEAST].

Жеребьевка

Регламент

Состав команды: 7 человек

Режим боя: превосходство

Уровни техники: X

Карты будут выбраны после проведения жеребьевки.



Групповой этап: команды играют в своей корзине по круговой системе проведения (каждая с каждой) до 2 побед в серии из 3 боев (Best-of-3). В финал из каждой группы проходит команда, набравшая наибольшее количество очков в группе.



Финал: в финальном матче две команды сыграют до 4 побед в серии из 7 боев (Best-of-7).

Разбивка призового фонда

I место – 50 000 $ на команду.

II место – 20 000 $ на команду.

III – IV места (2-е места в групповом этапе) – 10 000 $ на команду.

V – VI места (3-е места в групповом этапе) – 5 000 $ на команду.

Прошлый турнир прошел очень душевно – тогда C4 уступила европейской Legion в огненном финале.

Комментаторы

Трансляцию на русском языке будут вести Артур _n0_skill_just_luck и Анна Tortik.

Трансляция

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