У полузащитника «Манчестер Сити» топовая команда в FIFA 20 Ultimate Team – одна легенда на другой

И там нет ни одного игрока «Манчестер Сити».

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден любит играть в FIFA 20, а еще сильнее – в режим Ultimate Team, в котором можно собрать собственную команду. Издание Sportbible опубликовало состав Фодена в Ultimate Team.

Карточка самого Фодена располагается в центре поля. Electronic Arts выдает всем топовым футболистам их собственные карточки с максимальными показателями, поэтому у Фодена 99 рейтинга и голубой цвет.

Внизу разместился бразилец Алиссон – вратарь «Ливерпуля», и один из лучших голкиперов Премьер-лиги.

Левый защитник – Роберто Карлос, чемпион мира 2002 года. Правый защитник – итальянец Джанлука Дзамбротта, чемпион мира 2006 года.

В центре поля поля расположились Рио Фердинанд и Вирджил ван Дейк. Первый провел 81 матч за сборную Англии и трижды участвовал в Чемпионатах мира, а второй – капитан сборной Нидерландов и игрок «Ливерпуля».

Слева от Фодена находится Руд Гуллит – один из лучших игроков 20 века по версии Международной федерации футбольной истории.

Справа от Фодена – французский футболист НГоло Канте, опорный полузащитник «Челси» и чемпион 2018 года.

В атаке у Фодена три бразильца – Неймар, Гарринча и Роналдо. Первый – олимпийский чемпион 2016 года и звезда «Пари Сен-Жермен», второй считается лучшим правым нападающим за всю историю футбола, ну а про третьего вы и так все знаете.

Сколько стоит такая команда?

Алиссон – 41 тысяча монет или 730 рублей

Роберто Карлос – 1,3 миллиона монет или 23 тысячи рублей

Джанлука Дзамбротта – 1,03 миллиона монет или 18 тысяч рублей

Рио Фердинанд – 1,1 миллиона монет или 19,5 тысяч рублей

Вирджил ван Дейк – 755 тысяч монет или 13,4 тысячи рублей

Рууд Гуллит – 10,6 миллионов монет или 189 тысяч рублей

Н’Голо Канте – 449 тысяч монет или 8 тысяч рублей

Неймар – 1,27 миллиона монет или 22 тысячи рублей

Гарринча – 1,6 миллиона монет или 28,5 тысяч рублей

Роналдо – 12,2 миллиона монет или 217 тысяч рублей

Суммарно – 539 тысяч рублей.

Как вам состав, который собрал Фоден?