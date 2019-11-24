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У полузащитника «Манчестер Сити» топовая команда в FIFA 20 Ultimate Team – одна легенда на другой

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И там нет ни одного игрока «Манчестер Сити». 

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден любит играть в FIFA 20, а еще сильнее – в режим Ultimate Team, в котором можно собрать собственную команду. Издание Sportbible опубликовало состав Фодена в Ultimate Team. 

  • Карточка самого Фодена располагается в центре поля. Electronic Arts выдает всем топовым футболистам их собственные карточки с максимальными показателями, поэтому у Фодена 99 рейтинга и голубой цвет. 
  • Внизу разместился бразилец Алиссон – вратарь «Ливерпуля», и один из лучших голкиперов Премьер-лиги.
  • Левый защитник – Роберто Карлос, чемпион мира 2002 года. Правый защитник – итальянец Джанлука Дзамбротта, чемпион мира 2006 года.
  • В центре поля поля расположились Рио Фердинанд и Вирджил ван Дейк. Первый провел 81 матч за сборную Англии и трижды участвовал в Чемпионатах мира, а второй – капитан сборной Нидерландов и игрок «Ливерпуля».
  • Слева от Фодена находится Руд Гуллит – один из лучших игроков 20 века по версии Международной федерации футбольной истории. 
  • Справа от Фодена – французский футболист НГоло Канте, опорный полузащитник «Челси» и чемпион 2018 года.
  • В атаке у Фодена три бразильца – Неймар, Гарринча и Роналдо. Первый – олимпийский чемпион 2016 года и звезда «Пари Сен-Жермен», второй считается лучшим правым нападающим за всю историю футбола, ну а про третьего вы и так все знаете.

Сколько стоит такая команда? 

  • Алиссон – 41 тысяча монет или 730 рублей
  • Роберто Карлос – 1,3 миллиона монет или 23 тысячи рублей
  • Джанлука Дзамбротта – 1,03 миллиона монет или 18 тысяч рублей
  • Рио Фердинанд – 1,1 миллиона монет или 19,5 тысяч рублей
  • Вирджил ван Дейк – 755 тысяч монет или 13,4 тысячи рублей
  • Рууд Гуллит – 10,6 миллионов монет или 189 тысяч рублей
  • Н’Голо Канте – 449 тысяч монет или 8 тысяч рублей
  • Неймар – 1,27 миллиона монет или 22 тысячи рублей
  • Гарринча – 1,6 миллиона монет или 28,5 тысяч рублей 
  • Роналдо – 12,2 миллиона монет или 217 тысяч рублей

Суммарно – 539 тысяч рублей. 

Как вам состав, который собрал Фоден? 

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