«Сборная Чечни» со своим Кадыровым чуть не выиграла ЧМ по мобильной игре. У турнира больше зрителей, чем у финала TI9

Убойная комбинация.

Кажется, у российских фанатов может появиться новая любимая киберспортивная игра. «Сборная Чечни» заняла второе место на чемпионате мира по Free Fire – мобильной королевской битве, которую издает Garena.

В свое время эта компания была известна за Garena Launcher, через который многие запускали клиент оригинальной доты и других игр, а сейчас зарабатывает и на издании игр – в первую очередь Free Fire.

Игра смесь геймплея Fortnite с графикой, вдохновленной PUBG Mobile. В Free Fire тоже есть механики постройки, а смысл такой же, как и в любой королевской битве – нужно упасть на карту, найти оружие и остаться последним выжившим. В Таиланде и Бразилии она стала самой популярной игрой за 2019 год по итогам зрительского голосования.

В нее играют миллионы

На 2018 год суммарное количество загрузок Free Fire достигло 182 миллионов, а ежемесячная выручка составила 19,3 миллионов . И киберспорт в ней тоже есть, причем нешуточный.

16 ноября в Рио-де-Жанейро прошел чемпионат мира Free Fire World Series 2019 Rio с призовым фондом 400 тысяч долларов. По статистике Esports Charts, первый же раунд финала в пике смотрели 2,016,157 человек.

Еще раз – больше двух миллионов человек смотрели начало турнира по бесплатной ноунеймовой королевской битве . Для сравнения, финальный день The International 2019, где играли Team Liquid, OG и PSG.LGD, на пике смотрело меньше 2 млн человек (без учета Китая). У Free Fire огромная фанбаза в Южной Америке – «Коринтианс» в итоге и стал чемпионом.

Еще один интересный факт с прошедшего ЧМ в Рио – у него была русскоязычная трансляция. На пике ее смотрели 64 тысячи человек (что сравнимо с проходящим сейчас мейджором по Доте). И явно благодаря не самой игре или студии, которая ее комментирвала, а одной из команд-участниц.

Одна из топовых команд мира – «Сборная Чечни»

Наша команда под названием «Сборная Чечни» заняла на прошедшем ЧМ второе место и заработала 80 тысяч долларов. Она прошла на турнир из квалификации для стран Европы и СНГ, а на самом турнире лидировала в семи из восьми раундов. Кроме того, именно «Сборная Чечни» заняла первое место в дебютном раунде турнира, который смотрело больше двух миллионов человек. Впервые команда из СНГ заняла настолько высокое место в престижном чемпионате по мобильному киберспорту.

Чем еще интересна «Сборная Чечни»?

В ней играет парень под ником «Кадыров». Он любит играть с гранатометами

Никнейм «Pokritel» один из членов команды взял потому, что слово «Pokoritel» не помещалось в окно ввода

Одному из участников – Mers – 15 лет

На замене у парней играет девушка. Ее зовут Элона, а никнейм – Metiska_YT

В небольшом интервью игроки пояснили, что волк – символ Чечни, поэтому его решили нанести на логотип команды. Он, по их словам, символизирует храбрость и холю. На вопрос интервьюера о тактике один из игроков сказал: «У нас есть тактика, будем ее придерживаться».