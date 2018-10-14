Автогол Алиссона в FIFA 19, который почти невозможно повторить в реальности

Недавно вышедшая FIFA 19 не перестает удивлять нас своими багами и нелепыми ситуациями на поле.

На реддите пользователь raffaelloluca21 выложил гол, который он забил на 90-й минуте при счете 2:2. Далеко не каждый футболист сможет обыграть защитника и забить гол, держа мяч спиной. Правда, есть нюанс – этим футболистом был вратарь Алиссон, который забил в собственные ворота.

«Мне очень жаль», – пишет автор поста, которому чуть ли не стыдно за такую победу. 10/10 реалистичности в поведении голкипера, EA Sports, 10/10.