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    Блог Daily Oracle

    Автогол Алиссона в FIFA 19, который почти невозможно повторить в реальности

    Теги Алиссон FIFA видео Dota 2

    Недавно вышедшая FIFA 19 не перестает удивлять нас своими багами и нелепыми ситуациями на поле.

    На реддите пользователь raffaelloluca21 выложил гол, который он забил на 90-й минуте при счете 2:2. Далеко не каждый футболист сможет обыграть защитника и забить гол, держа мяч спиной. Правда, есть нюанс – этим футболистом был вратарь Алиссон, который забил в собственные ворота.

    «Мне очень жаль», – пишет автор поста, которому чуть ли не стыдно за такую победу. 10/10 реалистичности в поведении голкипера, EA Sports, 10/10. 

     

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