Наверх
    Блог Daily Oracle

    Помните парня, который бросил модель ради карьеры в Call of Duty? Он ушел из киберспорта

    Теги Call of Duty Dota 2

    В июле мы писали о том, что Дуглас «Censor» Мартин бросил модель Янет Гарсию ради того, чтобы посвятить себя любимой игре.

    Парень бросил мексиканскую модель ради карьеры в киберспорте

    Вот эту девушку он променял на возможную карьеру киберспортсмена. 

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    ❤️

    Публикация от Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

    Янет – ведущая прогноза погоды, которую зрители провозгласили «самой сексуальной ведущей в мире», а Дуглас на момент расставания был запасным игроком Faze Clan. В один момент он решил, что хочет стать чемпионом мира по Call of Duty, а его избранница заслуживает лучшего – встречаться они могли лишь раз в месяц из-за разных мест работы. 

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Mexican Weather Girl 🇲🇽 Por si sale el sol ☀️ Por si va a llover .... ☔️ Que sigue ?? Quien se sabe la canción ? 😍❤️

    Публикация от Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

    Прошло три месяца, Cenzor рассчитывал на то, что с выходом новой игры серии Call of Duty его дела пойдут вверх. Дугласа пригласили в Evil Geniuses, но в последний момент команда отказалась от его услуг. Тогда игрок принял решение уйти из киберспорта – через три месяца после того, как бросил Янет

    Вряд ли телеведущая снова сойдется с ним – после расставания она удалила все совместные фотографии и написала: «Мое сердце разбито».

    Конечно, без работы Дуглас не останется – у него канал на Youtube с парой миллионов подписчиков. Но все-таки, стоило оно того, Дуглас?

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    #Repost @maximmag with @get_repost ・・・ Got that hump day feeling with Mexican sensation and @maximmexico cover girl @iamyanetgarcia. Photographed by @ropalma for Maxim Mexico.

    Публикация от Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться