Помните парня, который бросил модель ради карьеры в Call of Duty? Он ушел из киберспорта

В июле мы писали о том, что Дуглас «Censor» Мартин бросил модель Янет Гарсию ради того, чтобы посвятить себя любимой игре.

Парень бросил мексиканскую модель ради карьеры в киберспорте

Вот эту девушку он променял на возможную карьеру киберспортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) 3 Окт 2018 в 5:01 PDT

Янет – ведущая прогноза погоды, которую зрители провозгласили «самой сексуальной ведущей в мире», а Дуглас на момент расставания был запасным игроком Faze Clan. В один момент он решил, что хочет стать чемпионом мира по Call of Duty, а его избранница заслуживает лучшего – встречаться они могли лишь раз в месяц из-за разных мест работы.

Прошло три месяца, Cenzor рассчитывал на то, что с выходом новой игры серии Call of Duty его дела пойдут вверх. Дугласа пригласили в Evil Geniuses, но в последний момент команда отказалась от его услуг. Тогда игрок принял решение уйти из киберспорта – через три месяца после того, как бросил Янет.

Вряд ли телеведущая снова сойдется с ним – после расставания она удалила все совместные фотографии и написала: «Мое сердце разбито».

Конечно, без работы Дуглас не останется – у него канал на Youtube с парой миллионов подписчиков. Но все-таки, стоило оно того, Дуглас?