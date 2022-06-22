5 самых атмосферных игровых каналов на Twitch

Заряжаемся летним настроением.

Летом особенно сильно хочется отдыхать и хорошо проводить время в приятной компании. Для этого можно, например, поехать куда-нибудь в отпуск или выбраться на дачу. И ведь самое прекрасное в смене обстановки – то, что от многих приятных привычек не приходится отказываться. Ведь для геймеров мало что может быть лучше спокойного денька вдали от городской суеты, но с трансляцией любимого стримера на фоне. Хорошо еще, когда интернет-трафик не расходуется на Twitch, Discord и YouTube.

Sports.ru совместно с Tele2 вспомнил 5 игровых стримеров, которые умеют создавать особенную и очень теплую атмосферу.

WELOVEGAMES

Денис «WELOVEGAMES» Коробков начал стримить еще в 2012 году – в отличие от многих других звезд Twitch, у него была успешная бизнес-карьера. Вот только уже будучи взрослым Денис осознал, что не хочет всю жизнь просидеть в офисах – и попробовал новое хобби.

К успеху WELOVEGAMES пришел быстро – сейчас у него почти полмиллиона подписчиков на Twitch, причем помимо русскоязычных геймеров его смотрят и англоязычные пользователи.

Секрет популярности Дениса в его тщательной подготовке к трансляциям: часто он перевоплощается в подходящий образ, создает специальное оформление плашек. Также стример очень харизматичен и вежлив, на его трансляциях не звучит нецензурная речь, он постоянно общается с чатом и создает полное ощущение, будто проходит игры вместе со зрителями, а не у них на виду.

Recrent

В то время как часть стримеров старается играть во все новое и популярное, другие, напротив, сосредотачиваются на конкретной нише. К числу последних относится и 24-летний петербуржец Дмитрий «Recrent» Осинцев. Он чередует множество игр, относящихся к шутерам от первого лица и королевским битвам: Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Valorant, PUBG: Battlegrounds и не только.

Recrent завоевал любовь огромной аудитории – сейчас у него 748 тысяч подписчиков на Twitch – настоящим профессионализмом. Он начинал серьезно играть «на результат» еще с Overwatch, а сейчас демонстрирует высокий скилл в любом актуальном шутере – наблюдать за его успехами можно до бесконечности. И вдвойне приятно проходить весь путь вместе со стримером, когда он в очередной раз добивается значимых успехов: например, в 2021-м Recrent стал победителем по Warzone в Twitch Rivals Recrent, забрав 75 тысяч долларов призовых.

BlackUFA

32-летний уфимец Артур «BlackUFA» Фазылов хорошо известен всем, кто любит проводить время за просмотром русскоязычных игровых стримов. Артур увлекается видеоиграми с пяти лет: все началось с купленных на родительские деньги компьютера, Dendy и SNES. Позже будущий стример устроился на автомойку и заработал на новые консоли: Sony PlayStation, Sega Dreamcast, Xbox и Nintendo GameCube.

BlackUFA проходит игры на публику еще с 2009 года, когда он завел канал на YouTube. Однако в 2015-м Артур перешел на Twitch – в том числе ради того, чтобы проводить живые трансляции с активным чатом, а не выкладывать готовые видео. На его канале царит атмосфера спокойствия и взаимоуважения: запрещены ругань, политика, расизм, сексизм. Самого BlackUFA зрители тоже любят за дружелюбие: даже когда он спорит с чатом, то явно делает это шутливо. Сейчас на стримера подписаны 319 тысяч человек.

fANDER

Илье «fANDER» Багрееву всего 23 года, а он уже стал известным стримером среди поклонников шутера Counter-Strike: Global Offensive. Во многом, конечно, благодаря блестящему уровню игры: fANDER совершенствует свои навыки в CS:GO с 2015 года и уже наиграл больше 18 тысяч часов!

fANDER – отличный источник вдохновения для всех, кто хочет ворваться в киберспорт и готов тренироваться ради осуществления мечты. К тому же его канал, разумеется, отлично подходит для расслабленного просмотра и восхищения профессиональной игрой молодого и талантливого про-игрока.

Kuplinov

Дмитрий Куплинов – живая легенда русскоязычных летсплеев. Он завел канал на YouTube в 2012 году и с тех пор становился все более популярным и узнаваемым блогером, а сейчас на него подписаны больше 13,5 млн человек! Куплинов занимается своим любимым делом с максимальной самоотдачей: новые ролики на его канале выходят ежедневно. Причем Дмитрий выбирает игры самых разных жанров и не пропускает громкие новинки, так что всегда удастся подобрать контент под свои интересы и настроение.

От прохождений Куплинова невозможно оторваться из-за его неиссякаемой энергии: Дмитрий всегда весел и бодр. Часто у него не получается выполнить задачи с первого раза, но это лишь добавляет прохождениям фирменного шарма и обаяния. Ну а убедиться в подлинности эмоций Куплинова можно на его Twitch-канале, где тоже часто проходят довольно долгие и очень атмосферные стримы по самым разным играм. Пока Дмитрий еще только осваивает этот формат, но мы верим, что в будущем его трансляции станут лучше и будут проходить намного чаще.