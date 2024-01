Выбираем лучший сериал и лучший российский сериал 2023 года

Пусть победит сильнейший.

2023 год остался позади. Пока 2024-й не набрал обороты, самое время выбрать лучших из лучших в рамках нашей ежегодной премии Кибер Best.

По ощущениям, сериалы в последние годы окончательно догнали фильмы по значимости и влиятельности на поп-культуру (а то и перегнали их). На фоне забастовок и общего кризиса в Голливуде именно релизы на малых экранах чаще всего выходили в топы обсуждений и превращались в полноценные культурные события. Мы выбрали самых достойных кандидатов на звание лучших.

Сериал года

Не так давно игровые экранизации считались проклятой нишей, в которой любая попытка оборачивается стыдной неудачей. Однако Голливуду все-таки удалось превозмочь – и сериал по мотивам культовой The Last of Us это прекрасно доказывает. Шоу создал мощный творческий тандем Крэйга Мэйзина (создатель нашумевшего «Чернобыля») и Нила Дракманна (автор оригинальной игры). Получилась постапокалиптическая история на уровне лучших драм последних лет, с персонажами, в которых влюбляешься с первой серии. Кажется, даже люди, недовольные кастом Беллы Рэмзи на роль Элли, в итоге признали: были неправы.

Прекрасный и очень динамичный мини-сериал, неожиданно взорвавшийся в апреле ушедшего года. На поверхности – одновременно простая и очень странная история о яростном противостоянии двух незнакомцев (Стивен Ян и Али Вонг), случайно встретившихся на дороге. Чуть глубже – искреннее исследование естественного конфликта между представителями разных классов и рассуждение о природе человеческих эмоций. Однако «Грызня» завоевывает тем, что ее не нужно анализировать для получения удовольствия – это просто крутое приключение.

Еще один отличный мини-сериал, подаренный зрителям мастером хорроров Майком Флэнаганом. Лихо закрученная и великолепно сыгранная история о семье, в которой кто угодно может оказаться предателем и убийцей.

Долгожданный финал одного из важнейших аниме современности. За 10 лет «Атака титанов» стала феноменом, вполне сравнимым с условной «Игрой престолов» по влиянию на поп-культуру. Из вполне типичной (но исключительно кровавой) истории о подростках-идеалистах сериал эволюционировал в шокирующую политическо-военную драму. Даже с учетом того, что развязка «Атаки титанов» вышла, мягко говоря, неоднозначной, невозможно спорить с тем, что это произведение уже вошло в историю.

Новый проект в сериальной вселенной «Звездных войн» – про героиню, ставшую любимицей поклонников саги много лет назад. Учитывая, что «Асока» продолжает сразу два мультсериала – «Войны клонов» и «Повстанцы» – смотреть на похожие сюжеты в киноформате довольно странно. Но в отличие от «Кеноби», «Асоке» удалось удержать интерес многих зрителей до самого финала. И для «Звездных войн» в их текущем состоянии это уже достижение.

Очень необычный анимационный проект, выросший из хитовой короткометражки. Сериал рассказывает о нескольких космонавтах, переживших крушение на планету с подходящей для людей атмосферой, но очень уж своеобразной флорой и фауной. По сути «Царство падальщиков» – мечта любого поклонника научной фантастики в ее самой чистой форме. Каждый эпизод герои сталкиваются с новыми ни на что не похожими инопланетными существами, благодаря которым раскрываются и сами персонажи.

Еще один большой сериальный хит – по мотивам книжного постапокалиптического цикла Хью Хауи. В «Укрытии» человечество пережило неизвестный катаклизм, в результате которого выжившие вынуждены существовать в стенах гигантского города-бункера, а любая попытка выйти наружу фатальна. Однако самые любопытные жители вроде главной героини (Ребекка Фергюсон) замечают, что в их картине мира слишком уж много белых пятен и вопросов, на которые никто не желает отвечать.

Захватывающая криминальная биография, в которой психолог допрашивает подозреваемого в убийстве – а зрителям предстоит гадать, виновен ли парень на самом деле и, что интереснее, как он пришел к жизни такой. Сериал вдохновлен «Таинственной историей Билли Миллигана» Дэниела Киза – книгой про жизнь мужчины с расстройством множественной личности. Местами «Переполненная комната» повторяет первоисточник, но все же новых художественных деталей здесь больше.

«Ночной агент»

Любители боевиков-триллеров в этом году тоже не остались без интересной новинки. В «Ночном агенте» дежурящий агент ФБР Питер Сазерланд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по ее словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, герой попадает в эпицентр масштабного заговора.

Еще один хит от Apple TV+, стремительно захватывающего лидерскую позицию среди стримингов. «Терапия» – драмеди о терапевте Джимми, который после личной трагедии посылает врачебную этику куда подальше и начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Легко представить, как такая нехитрая завязка создает множество интересных и очень эмоциональных сюжетов – особенно с актерами калибра Джейсона Сигела и Харрисона Форда на главных ролях.

Лучший сериал года

Лучший российский сериал

Самая громкая российская новинка за много лет – сериал Жоры Крыжовникова о советской молодежи конца 80-х, сбивающейся в дворовые банды без надзора занятых родителей. Сериал пытались обвинить в романтизации бандитизма, хотя «Слово пацана», напротив, показывает, насколько разрушительной и безнадежной была эта субкультура для всех причастных.

Фантастическая комедия, которая выросла из завирусившегося комедийного скетча о будущем, где высокие технологии сочетаются с эстетикой российской глубинки. В 2100 году главный герой Николай живет на марсианской ферме с семьей, но его быт рушит злая корпорация, желающая построить на месте деревни героя завод. Так Николай отправляется в опасное космическое приключение до Земли.

Очень изобретательное и яркое фэнтези-произведение, соединяющее реальную историю легендарной группы «Король и Шут» с сюжетами и мирами из их песен. Если не оценивать сериал с точки зрения достоверности фактов, можно увидеть яркое и мало на что похожее музыкальное приключение.

Продолжение истории о пионерском лагере «Буревестник» на Волге, где происходит какая-то чертовщина: детей пожирают самые настоящие вампиры.

Интересный фэнтези-детектив, в котором актер-неудачник пытается выяснить обстоятельства, при которых убили его отца. В этом ему помогают книги забытого советского писателя, наделяющие владельца особыми способностями.

Лучший российский сериал года

