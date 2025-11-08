Мэддисон: «Динамо» превращается в говно. Карпин – бездарность и некомпетентность»

Мэддисон снова наехал на Карпина.

Мэддисон влетел за «Динамо» в FM26. Показал Карпину, как правильно рулить клубом

Илья «Maddyson» Давыдов снова раскритиковал Валерия Карпина за игру «Динамо».

«Вся работа «тренера» Карпина — это фикция. Попытка всех убедить, что он что-то умеет и делает, но просто не везет и так далее. Правда же в том, что он даже и не тренер. Выпустить команду на поле может ведь любой, как и бродить по бровке, разводя руками.

Но самое главное – нашлись ######, которые в него поверили, которые продолжают ждать, что «все наладится». Сборная ведь ого-го как играет! Уже скоро сто матчей разгромных побед над мощными сборными Демократической Республики Лимпопо и отважных мастеров мяча с острова Святой Пасхи.

А как прекрасна была победа над «Зенитом» в Кубке!!! Ну это же сказка была, а не игра. Да, только Кубок этот никому не нужен: в нем без напряга смотрят на резерв, да еще и с судьей повезло, а в отдельно взятых моментах вратарь потащил.

Но ####### из руководства этого никогда не понять: они за этот матч еще долго цепляться будут, лишь бы Карпина не выгонять. Работа идет, работа кипит! Скоро все наладится, проблески игры видны! «Динамо» уже в Первую лигу вылетит, а они все будут причитать: «Ну в сборной-то все хорошо! А как Зенит-то в Кубке обыграли! Сейчас потерпим еще года два-три, Осипенко раскроет потенциал – и станем чемпионами. С таким-то тренером!»

Ошиблись вы – пора это признать. Любого другого тренера уволили бы уже после 10-го тура таких выступлений, но этого ######, видимо, будут терпеть до талого. При Личке несколько раз ходил на стадион – вот что бросалось в глаза. Команда последние 50 лет представляет из себя жалкое зрелище – с редкими проблесками, но без трофеев. И тем не менее атакующий футбол и результаты привлекли людей на трибуны. Работа с болельщиками, симпатичный стадион. Даже в плохую погоду собиралось тысяч 10-15, причем на проходных соперников.

И вот: половина сезона с Карпиным. Говнофутбол, пустые трибуны, борьба за выживание. Браво! Давайте еще потерпим этого физрука? Я понимаю, что вылет кажется абсурдом: сейчас зимой накупим еще говна под Валеру – какого-нибудь Ваханию, Песьякова и опытного Байрамяна, каждого за десять миллионов долларов – вот тогда-то и полетим к чемпионству!

Но только реальность такова, что дома проигрываем «Акрону». А это значит, что вылет вполне реален. Игроки типа Осипенко – это даже не Первая лига, это Вторая. Они спокойно вылетят с «Динамо», которое страдает без тренера – в этом не стоит сомневаться. Руководству пора уже забеспокоиться. Это не процесс «команда строится, надо потерпеть». Это сокрушительный, болезненный провал. Без всяких шансов на изменения.

Главное – не слушать больше мистера балабола. Отмазы найдутся: травмы, детские ошибки – у шарлатанов всегда виноваты все, кроме них. Хватит. Просто дайте ему неустойку и пусть уходит. Назначать надо того, кто сможет спасти клуб в тяжелой борьбе за выживание.

Команда превращена в полное говно. Надежды нет. Впереди – только отсос. Так плохо давно уже не было. Карпин – это, конечно, абсолютная, запредельная бездарность и некомпетентность. Позорище», – подытожил стример.

«Динамо» сегодня, 8 ноября, уступило «Акрону» (1:2) в домашнем матче. На данный момент команда Валерия Карпина занимает 9-е место. За 15 матчей «Динамо» набрало 17 очков в РПЛ.

