Мэддисон о Карпине в «Динамо»: «Заканчивайте эту дурку, увольняйте этого шарлатана и ищите нормального тренера»

Мэддисон требует отставки Карпина с поста тренера «Динамо».

«Я уже просто не могу, я с этого Карпина в шоке каком-то нахожусь. Этот человек сам играл в футбол вроде, он же был футболистом. Или, может быть, здесь произошла какая-то подмена людей, то есть реальный Карпин где-то спрятан или мертв уже давно, а вместо него какой-то шарлатан [...] выступает в роли клоуна. Потому что человек, который хоть какое-то отношение к футболу имеет, никогда в жизни не купил бы и не стал ставить в состав тех игроков, которых выставляет Карпин.

Я знаю, что у него какая-то... ну, я видел ролик на YouTube, где он кричит, что ненавидит негров. Видимо это его основная концепция – чтобы играли только белые какие-то чуваки, в основном русские, набранные им по знакомству. [...] Посмотрите на этого Осипенко – это разве футболист? Это какой-то пельмень, ##### [блин]. Это лысый и толстый увалень, он бегает медленнее, чем говно лезет из жопы. Это отвратительно. Он ни позицию не может выбрать, ни чего-то еще. Хуже защитника я не видел никогда – а я болею за «Динамо» и видел таких персонажей, которых просто страшно даже вспоминать. Продолжает ставить этого Лунева, который вообще стоять в воротах не умеет. Это реально дыра полнейшая. Это, опять же, самый отстойный вратарь на моей памяти, а за «Динамо» стояли такие персонажи, там вообще ###### [ужас] – и Лунев все равно худший. Шунина верните с пенсии – насколько я его не любил, он лучше.

Мне кажется, Карпина никто не уволит, он так и будет сидеть. [...] Нормальных футболистов в команде нет, тренера нет, пропускают, как в хоккее, – по 5 шайб. Заканчивайте эту дурку, увольняйте этого ####### [несчастного] шарлатана и ищите нормального тренера», – посоветовал руководству московского «Динамо» стример Илья Мэддисон .

Сегодня, 4 октября, «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче РПЛ.

