Мэддисон о фигуристке Загитовой: «Она же похожа на ботоксное зомби. У нее что-то не так с головой»

Теги Алина Загитова Илья «Maddyson» Давыдов Хейт Стримеры Стримеры и Twitch

Мэддисон снова раскритиковал внешность фигуристки Загитовой.

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка? У нее что-то не так с головой», – отметил Илья Мэддисон.

В начале апреля Мэддисон уже критиковал внешность фигуристки. Тогда стример заявил, что «она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз».


Алина Загитова

Ранее Мэддисон предположил, сколько денег нужно для комфортной жизни в Москве.

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9 комментариев
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Ну и в чем он не прав?
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Ну и в чем он не прав?
Почему спич не полный, а только один тезис?
Почему новость только здесь, а не на ветке отчаянных домохозяек, так же известной как ветка фк?

Так много вопросов, и так мало ответов...
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Почему новость не в ветке о фигурном катании?
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Вроде это не Медисон сказал, а Джо Пич. Поменяйте тег
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Нужно полноценное интервью с Илюхой о фигурном катании, выложенное на основной сайт, спортс организуйте, клики и комментарии обеспечены
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Не норм зубатка, получается
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Ответ icey_punk
Почему новость не в ветке о фигурном катании?
Ты видел ветку фигурки и комментаторов там? Постить такое там просто опасно
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Ответ Kobe81pts
Ты видел ветку фигурки и комментаторов там? Постить такое там просто опасно
Именно поэтому и хотелось на это посмотреть)
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Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. У нее что-то не так с головой», – отметил Илья Мэддисон.
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