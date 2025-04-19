Мэддисон о фигуристке Загитовой: «Она же похожа на ботоксное зомби. У нее что-то не так с головой»

Мэддисон снова раскритиковал внешность фигуристки Загитовой.

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка? У нее что-то не так с головой», – отметил Илья Мэддисон.

В начале апреля Мэддисон уже критиковал внешность фигуристки. Тогда стример заявил, что «она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз».



Алина Загитова

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