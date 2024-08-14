Сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами» в мае, стримя с канала отца. Форварда «Спартака» забанили после трансляции (Mash)

Mash опубликовал клип со стрима футболиста «Спартака» Александра Соболева.

26 мая Александр Соболев стримил на Твиче Доту с другими футболистами «Спартака»: Зобниным, Зиньковским, Игнатовым и Масловым.

После 3-часовой игровой сессии в Доту Соболев запустил на 1,5 часа игру Fall Guys. В это время на стриме также находился его сын. После трансляции канал Соболева на Твиче забанили.

Спустя 2,5 месяца после трансляции телеграм-канал Mash опубликовал клип с трансляции Соболева, где слышно, что сын футболиста называет «Зенит» «бомжами», общаясь с чатом.

Mash утверждает, что Соболев получил блокировку на Твиче именно за реплику сына, но само по себе слово «бомж» на платформе не запрещено, официальная причина бана также неизвестна.

Вероятно, администрация платформы забанила канал из-за того, что на стриме находился сын футболиста без присмотра родителей – стримить на Твиче разрешено с 13 лет.

Футболист Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц. Хорошо играет? А сколько денег потратил?

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