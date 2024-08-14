Сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами» в мае, стримя с канала отца. Форварда «Спартака» забанили после трансляции (Mash)

Теги Twitch Александр Соболев Стримы Стримеры Стримеры и Twitch

Mash опубликовал клип со стрима футболиста «Спартака» Александра Соболева.

26 мая Александр Соболев стримил на Твиче Доту с другими футболистами «Спартака»: Зобниным, Зиньковским, Игнатовым и Масловым.

После 3-часовой игровой сессии в Доту Соболев запустил на 1,5 часа игру Fall Guys. В это время на стриме также находился его сын. После трансляции канал Соболева на Твиче забанили.

Спустя 2,5 месяца после трансляции телеграм-канал Mash опубликовал клип с трансляции Соболева, где слышно, что сын футболиста называет «Зенит» «бомжами», общаясь с чатом.

Mash утверждает, что Соболев получил блокировку на Твиче именно за реплику сына, но само по себе слово «бомж» на платформе не запрещено, официальная причина бана также неизвестна.

Вероятно, администрация платформы забанила канал из-за того, что на стриме находился сын футболиста без присмотра родителей – стримить на Твиче разрешено с 13 лет.

Футболист Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц. Хорошо играет? А сколько денег потратил?

Вот так выглядит бывшая девушка Папича. Сейчас ее обсуждают все

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну назвал и назвал. В чем новость? Как будто они сами не знают, что бoмжи
+14
-2
+12
Во всём мире за правду банят
+7
0
+7
Умный ребёнок какой растёт. Непонятно в кого даже.
+7
0
+7
Ответ aligwa
так же про себя знают и кони, хрюни, камни, перья...
Мне кажется, даже прозвище КС не такое мерзкое, поэтому у них крыса и символ, а про Спартак и ЦСКА говорить нечего - болелы давно восприняли прозвище. А вот бoмжи, бомжихи, бомжата - это очень неприятно, и им приходится форсить львов, что тоже выглядит смешно и жалко.
+5
-1
+4
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Ну назвал и назвал. В чем новость? Как будто они сами не знают, что бoмжи
так же про себя знают и кони, хрюни, камни, перья...
+3
0
+3
Ответ V. Kh.
Умный ребёнок какой растёт. Непонятно в кого даже.
Ага, умный, оставил батю без контракта, скоро в детдом пойдёт 🤣
+3
0
+3
Правду говорить легко и приятно (с)
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Насколько я понимаю там дело было сфабриковано - какие-то очередные завистливые безродные мрази готовили победу в юбилейный год, поэтому пытались развалить Спартак Но про клуб воров от бомжа - это ПО-НАСТОЯЩЕМУ хорошо, я аж гыгыкнул.
спартак - раб и гомосексуалист. у меня все.
+2
0
+2
Ну трагедия-то
+1
0
+1
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Мне кажется, даже прозвище КС не такое мерзкое, поэтому у них крыса и символ, а про Спартак и ЦСКА говорить нечего - болелы давно восприняли прозвище. А вот бoмжи, бомжихи, бомжата - это очень неприятно, и им приходится форсить львов, что тоже выглядит смешно и жалко.
Так это как раз кб именуют себя гладиаторами хотя их народное имя - 🐷🐷🐷
+2
-1
+1
Ответ La Crosse Bobcats
такие как ты вообще запрещены в России с недавних пор. у нас же законы против ЛГБТ)))
Ты думаешь, что я гей, но это мнение вонючего бомжа. Оценочное суждение даже, я бы сказал. Плевать, что думают бoмжи.
0
0
0
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Ну, это мнение вонючего бомжа. Оценочное суждение даже, я бы сказал. Плевать, что думают бoмжи.
такие как ты вообще запрещены в России с недавних пор. у нас же законы против ЛГБТ)))
0
0
0
у Соболева 5 голов в сильном клубе с сильными партнера в 2023. Немолод. Зачем он нам?
0
0
0
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Ну, у Спартака вся трибуна в свиньях, от Хрюши и Нюши до злобных кабанов. А на спорте слово "бoмжи" в блек листе раньше было. Мне кажется, в тебе говорит попоболь, мой юный бездомный и немытый друг
Еще у спартака вся трибуна в одутловатых от невзгод спартаковского бытия и дешевого немаркированного пойла беззубых скуфах с проплешинами на пол бошки
0
0
0
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Ну, у Спартака вся трибуна в свиньях, от Хрюши и Нюши до злобных кабанов. А на спорте слово "бoмжи" в блек листе раньше было. Мне кажется, в тебе говорит попоболь, мой юный бездомный и немытый друг
мне кажется попаболь скорее в тебе говорит. в курсе что старостины уголовники и предатели родины? не стыдно болеть за клуб основанный ворами?
+1
-1
0
Слово "бомж" не запрещено, как и слово "свинья". Несколько месяцев назад на Матч-премьер некто дерунец в прямом эфире так и оскорбил Зенит. Свинья грязи найдет. Это корректно и дружелюбно, без использования запрещенных слов.
0
0
0
Ответ Kerghoodoo_1116312588
Ну назвал и назвал. В чем новость? Как будто они сами не знают, что бoмжи
Новость в том, что Соболев туда переходит))
0
0
0
Ответ Ренат Ибнеев
Так это как раз кб именуют себя гладиаторами хотя их народное имя - 🐷🐷🐷
Ну, у Спартака вся трибуна в свиньях, от Хрюши и Нюши до злобных кабанов. А на спорте слово "бoмжи" в блек листе раньше было. Мне кажется, в тебе говорит попоболь, мой юный бездомный и немытый друг
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий