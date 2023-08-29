Мэддисон о фигурном катании: «Когда этот бордель уже запретят? Это какой-то вертеп для извращенцев»

Мэддисон резко высказался о фигурном катании в России.

Стример Илья «Maddyson» Давыдов считает, что молодым фигуристкам «ломают жизнь».

«Я думаю, все знают уже про фигуристку, которая пропала и нашлась. Сейчас уже травят ее, мол, зря пыталась бежать в нормальную жизнь.

Что за ######## [ерунда] происходит в этом фигурном катании? Один дурак бьет свою дочь, чтобы та стала олимпийской чемпионкой. Другая фигуристка живет с 9 лет в общаге со своей 20-летней тренершей, где ее трогают другие студенты из общаги. Она же «похожа на пупсика» (цитата из интервью самой тренерши).

Сам этот «спорт» смотрят пузатые мужики, скуфы. И смотрят они на то, что на льду несовершеннолетние девочки с поломанной психикой крутят попами в стрингах.

Да ладно девочки, недавно инвалида без рук и ног катали по льду на потеху публики. Затем выросшие фигуристки, у которых не было детства и воспитания, летают на «Геликах» на красный [цвет светофора] через переходы.

Короче, когда этот бордель уже запретят? Хотя бы для детей до 18 лет. Все это какой-то вертеп для извращенцев. Легальный детский стриптиз на льду. Ужас», – эмоционально отреагировал стример.

Сегодня, 29 августа, мама Алины Горбачевой сообщила о пропаже чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров.

Поздним вечером ее нашел полицейскими в московском кинотеатре. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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