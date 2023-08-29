Мэддисон о фигурном катании: «Когда этот бордель уже запретят? Это какой-то вертеп для извращенцев»

Теги Twitch Илья «Maddyson» Давыдов Происшествия Алина Горбачева Хейт Стримеры События Стримеры и Twitch

Мэддисон резко высказался о фигурном катании в России.

Стример Илья «Maddyson» Давыдов считает, что молодым фигуристкам «ломают жизнь».

«Я думаю, все знают уже про фигуристку, которая пропала и нашлась. Сейчас уже травят ее, мол, зря пыталась бежать в нормальную жизнь.

Что за ######## [ерунда] происходит в этом фигурном катании? Один дурак бьет свою дочь, чтобы та стала олимпийской чемпионкой. Другая фигуристка живет с 9 лет в общаге со своей 20-летней тренершей, где ее трогают другие студенты из общаги. Она же «похожа на пупсика» (цитата из интервью самой тренерши).

Сам этот «спорт» смотрят пузатые мужики, скуфы. И смотрят они на то, что на льду несовершеннолетние девочки с поломанной психикой крутят попами в стрингах.

Да ладно девочки, недавно инвалида без рук и ног катали по льду на потеху публики. Затем выросшие фигуристки, у которых не было детства и воспитания, летают на «Геликах» на красный [цвет светофора] через переходы.

Короче, когда этот бордель уже запретят? Хотя бы для детей до 18 лет. Все это какой-то вертеп для извращенцев. Легальный детский стриптиз на льду. Ужас», – эмоционально отреагировал стример.

Сегодня, 29 августа, мама Алины Горбачевой сообщила о пропаже чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров.

Поздним вечером ее нашел полицейскими в московском кинотеатре. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Популярная паста с Twitch появилась из письма Кафки к возлюбленной. Скопировали почти слово в слово

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15 комментариев

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EsportsRu
Ответ LeLa Nay
Он либо хайпит и рофлит с коммьюнити (которое у фк бесспорно гнилое), либо вообще не пытается разобраться. ЦО фк женщины. Мужчины-зрители есть, но их мало. Достаточно посмотреть на трибуны на соревнованиях и на подписчиков тематических пабликов. Интересно, а Костомаров в курсе, что его катали на потеху публики?
Женщины-извращенцы - ничуть не лучше
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icey_punk
Перенесите эту новость лучше в ветку фигурного катания. Откроется портал в ад
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EsportsRu
Как всегда прав.
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Hardpacino
Старый жирно набрасывает специально для Тарасовой) Но вообще, читая эти истории (кому интересно - чекайте истории подопечных Тутберидзе, например) немного становится жалко этих детей в том плане, что это нечеловеческий труд и нечеловеческое давление еще и в таком возрасте. Не говоря про то, что в подавляющем большинстве случаев это выбор родителей. Но спорт высоких достижений требует жертв, и, если посмотреть на достижения фигуристок - можно считать эти жертвы оправданными. Правда в кадре у нас олимпийские чемпионы, а за кадром - десятки детей с подорванным здоровьем и психикой.
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Sanya Pidora
Не надо запрещать, я смотрю и мне нравится ☺
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Hardpacino
Ответ icey_punk
Перенесите эту новость лучше в ветку фигурного катания. Откроется портал в ад
Не надо, нам не найти еще одного черепа Гул’дана чтобы закрыть этот портал
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Боба Фетт
Мэд как всегда выдал базу.
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Геннадий Малахов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не для извращенцев, а для мамаш, которые хотят вырастить успешных шлюшек
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ivanzhu90
Ответ Sanya Pidora
Не надо запрещать, я смотрю и мне нравится ☺
Саня, тебе бы с Мэддисоном как раз в сентябре месяц АНТИскуфидонства устроить.
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haise sasaki
Ответ Sanya Pidora
Не надо запрещать, я смотрю и мне нравится ☺
Как 30 летний скуф полностью подписываюсь, что я еще буду смотреть вечерами под бутылочку пива после работы...
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a2wai
Пацаны это база или кринж, а то я что-то не понял?
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