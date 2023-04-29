Мэддисон о поражении «Динамо» в матче, приуроченном к 100-летию: «Им повезло, что Берия умер. Давно в пейнтбол не играли что ли?»

Илья Мэддисон раскритиковал «Динамо» за поражение «Факелу» в матче в честь 100-летия.

Стример и блогер заявил, что разогнал бы весь состав футбольного клуба.

«######## ########## [Идиоты проигрывают] 2:0 на столетие «Факелу» на своем поле. Я бы их всех разогнал. Им повезло, что Берия умер. Это не стыдно – это унизительно. Давно в пейнтбол не играли что ли?» – прокомментировал поражение «Динамо» Илья «Maddyson» Давыдов во время прямой трансляции.

28 апреля прошел матч, приуроченный к столетию московского «Динамо», в котором столичный клуб проиграл «Факелу» из Воронежа со счетом 0:2.

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